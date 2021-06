Kroatië plaatst zich dankzij geweldig doelpunt van Modric voor achtste finale

Dinsdag, 22 juni 2021 om 22:51 • Chris Meijer

Kroatië heeft zich verzekerd van een plek in de achtste finales van het EK. De Kroaten wonnen op Hampden Park met 3-1 van Schotland, door doelpunten van Nikola Vlasic, Luka Modric en Ivan Perisic. Met name het doelpunt van Modric met de buitenkant van zijn rechtervoet was van grote schoonheid en hielp Kroatië in de tweede helft op weg. Voor Schotland zit het EK na de nederlaag erop: de Schotten eindigen met één punt als laatste in Groep D.

Kroatië en Schotland hielden allebei één punt over aan hun eerste wedstrijden tegen Engeland en Tsjechië, waardoor in de ontmoeting op de laatste speeldag op Hampden Park alleen een overwinning voor beide ploegen volstond op de achtste finale te bereiken. Schotland ging gedragen door het publiek in Glasgow furieus van start, waardoor Ché Adams de Kroatische doelman Dominik Livakovic al vroeg op de proef stelde. Ondanks de aanvalslust van de Schotten, was het Kroatië dat zeventien minuten spelen op voorsprong kwam.

Een hoge voorzet werd door Perisic knap teruggelegd binnen het strafschopgebied richting Vlasic. De aanvallende middenvelder controleerde de bal en schoot het leer buiten het bereik van de Schotse doelman David Marshall tegen de touwen. Schotland leek even uit het veld geslagen door de treffer van de Kroaten, die zich vervolgens ook lieten zien door een schot van Modric. Op slag van rust slaagde Schotland er echter in om weer op gelijke hoogte te komen. Kroatië kreeg de bal net weg, waarna Callum McGregor de bal op de rand van het strafschopgebied voor de voeten kreeg en knap in de linkerhoek prikte.

De beste kansen in de eerste fase na rust waren voor Kroatië, dat met Josko Gvardiol en Perisic tot twee keer toe oog in oog met Marshall op dook. De Schotse doelman kwam beide keren als winnaar uit de strijd. John McGinn was de eerste die zich namens Schotland liet zien met een mislukte volley, maar het was Kroatië dat kort daarna weer op voorsprong kwam. Mateo Kovacic legde de bal klaar voor Luka Modric, die vanaf een meter op twintig met de buitenkant van zijn rechtervoet op fantastische wijze raak schoot.

Met 77 minuten op de klok maakte Kroatië definitief een einde aan alle aspiraties van Schotland. Een hoekschop van Modric werd door Perisic bij de eerste paal met het hoofd in de verre rechterhoek achter Marshall geplaatst. Door die treffer eindigt Kroatië op de tweede plaats in Groep D, daar Tsjechië op doelsaldo wordt afgetroefd. Daardoor staan de Kroaten op 28 juni in Kopenhagen tegenover de nummer twee van Groep E, waar Zweden, Slowakije, Spanje én Polen nog kunnen eindigen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Engeland 3 2 1 0 2 7 2 Kroatië 3 1 1 1 1 4 3 Tsjechië 3 1 1 1 1 4 4 Schotland 3 0 1 2 -4 1