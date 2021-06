‘Sergio Peña zet zinnen op transfer naar Ajax na legio aanbiedingen’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 22:00 • Chris Meijer

Sergio Peña heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Ajax, zo weet Libéro te melden. De 25-jarige middenvelder van FC Emmen heeft de clubs voor het uitzoeken, maar is volgens de Peruaanse krant van één aanbieding in het bijzonder gecharmeerd: die van de Amsterdammers. Peña is momenteel met Peru actief op de Copa América en scoorde eerder deze week in de met 1-2 gewonnen groepswedstrijd tegen Colombia.

Peña wil zich voorlopig focussen op de Copa América, waarop Peru na een harde nederlaag tegen Brazilië (4-0) en de zege op Colombia na twee wedstrijden drie punten heeft. De middenvelder was in beide wedstrijden basisspeler en Peru vervolgt het toernooi woensdagavond met een wedstrijd tegen Ecuador. Ondertussen is de zaakwaarnemer van Peña op de achtergrond met zijn toekomst bezig en er is de nodige belangstelling voor de middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FC Emmen nam Peña in de zomer van 2019 over van het Spaanse Granada. De aanvallende middenvelder, die eveneens het shirt droeg van Alianza Lima, Universidad San Martín de Porres en Tondela, speelde voorlopig zestig officiële wedstrijden voor FC Emmen, waarin hij goed was voor elf doelpunten en zes assists. Ondanks dat zijn contract in Drenthe nog een jaar doorloopt, ligt een zomers vertrek voor de hand.

Peña is door zijn status als niet-EU-speler een dure kracht voor FC Emmen en hij heeft zelf waarschijnlijk weinig zin om volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie actief te zijn. Er is belangstelling vanuit Mexico, het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Nederland, zo schrijft Libéro. Ajax zou een van de gegadigden zijn en voor Peña is het een belangrijke motivatie dat hij met de Amsterdammers volgend seizoen in de Champions League zou kunnen spelen.