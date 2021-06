‘PSV is geïnteresseerd, maar Ajax heeft blijkbaar de voorkeur van Berghuis’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 20:22 • Laatste update: 22:28

Valentijn Driessen stelt dat de voorkeur van Steven Berghuis uitgaat naar een overstap naar Ajax. Verschillende Nederlandse media meldden dinsdag dat de Amsterdammers zich bij Feyenoord gemeld hebben voor de 29-jarige vleugelaanvaller, die een gelimiteerde transfersom van vier miljoen euro in zijn tot medio 2022 lopende contract heeft. PSV en VfL Wolfsburg zijn eveneens in de markt, al wachten de Duitsers volgens Driessen voorlopig op een andere speler.

“Het speelt al een heel tijdje en ik sta er niet van te kijken. Ik snap wel waarom het nu naar buiten komt en niet eerder, want Ajax heeft zich gemeld en dan lekt het op een gegeven moment toch uit. Dan moet je het brengen. We hadden het graag voor de krant gehouden, maar dat ging niet”, zegt Driessen in het radioprogramma Veronica Inside. “Feyenoord is waarschijnlijk vergeten die clausule er alleen voor buitenlandse clubs in te zetten. Sjaak Troost, toentertijd technisch directeur. Hij is een koopje, dus ik kan het me goed voorstellen.”

“Ik kan het me van Berghuis ook goed voorstellen. Kijk, het buitenland is toch een onzeker avontuur. Watford is geen succes geworden. Hij gaat Champions League spelen, gaat net zoveel als in het buitenland verdienen, kan lekker met zijn familie in Nederland blijven wonen en Nederland speelt volgend jaar een WK”, gaat de chef voetbal van De Telegraaf verder. “Ik denk dat hij wel aan spelen toekomt. Antony is een beetje zijn concurrent. Daar zal hij mee moeten strijden. Neres gaat weg, dat is wel de opzet.”

“PSV is geïnteresseerd, maar Ajax heeft blijkbaar zijn voorkeur. Er is allang gesproken of hij interesse heeft. Wolfsburg wil nog wachten, want die willen eerst een andere speler ophalen voor ze eventueel hun pijlen op Berghuis richten. Wat moet je nou in Wolfsburg? Dan kun je beter in Amsterdam zitten”, besluit Driessen. Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, schrijft op Twitter dat de kans dat Berghuis snel naar Ajax gaat ‘niet onaanzienlijk is’, maar dat de Eindhovenaren nog niet helemaal kansloos zijn.

“Ik denk dat PSV nu ook in staat is een bod uit te brengen. Het is toch logisch als je Ajax bent? Voor vier miljoen heb je zo’n goede speler”, zegt Johan Derksen in het programma De Oranjezomer van SBS6. “Ja, het is niks”, beaamt Dick Advocaat, de afgelopen anderhalf jaar de trainer van Feyenoord. “Het is pikant, maar het is al vaker voorgekomen dat spelers van Ajax naar Feyenoord."

"Het systeem van Ajax ligt hem beter dan het systeem van PSV", vervolgt Advocaat. "Wat Berghuis voor een speler is als hij wissel staat? Nou hij kon het moeilijk hebben als andere spelers niet zijn niveau haalden. En ik heb altijd gezegd: spelers met die kwaliteiten brengen ook wel eens problemen met zich mee. Qua persoon is hij het ene moment anders dan op het andere moment. Maar zijn voetbalkwaliteiten zijn echt geweldig.”

Mike Verweij gaat bij ESPN in op de interesse van Ajax in Berghuis. “Hoe lang Ajax al interesse in Berghuis heeft? Dat is toch al wel een hele tijd. Alleen Ajax heeft heel lang gewacht met het kenbaar maken van de interesse, omdat niet bekend was hoe Berghuis zelf tegenover een transfer zou staan. En ik denk dat het een teken is dat Berghuis daar niet onwelwillend tegenover staat nu Ajax zich gemeld heeft. Anders neem je niet zo’n pikante stap. Ik zie helaas de bedreigingen al langskomen op social media, en dat is natuurlijk een schandalige ontwikkeling. Er zal over nagedacht zijn en als Ajax zich meldt, dan denk ik dat het wel een teken is dat Berghuis die stap wil maken."

“Het is wel een bijzondere ontwikkeling, want Feyenoord wordt verzwakt en Ajax haalt voor heel weinig geld een geweldige speler op als dit doorgaat”, vervolgt Verweij. “Er waren nog meer kapers op de kust. PSV en VfL Wolfsburg waren ook geïnteresseerd, terwijl Norwich City is afgezegd door Berghuis zelf. Dus er was wel degelijk interesse, maar ik denk dat voetballen in de Champions League en een veel beter salaris dan bij Feyenoord wel eens de doorslag kan geven.”