Wijnaldum draagt bij achtste finale in Boedapest speciale aanvoerdersband

Dinsdag, 22 juni 2021 om 19:34 • Laatste update: 19:55

Georginio Wijnaldum zal komende zondag tijdens de achtste finale van het EK in Boedapest een speciale OneLove-aanvoerdersband dragen. Met de aanvoerdersband wil het Nederlands elftal in de woorden van Wijnaldum benadrukken dat de spelers staan voor ‘inclusiviteit en verbinding’. Er is de laatste tijd het nodige te doen om een omstreden anti-homowet, die vorige week door het Hongaarse parlement werd aangenomen.

Met deze wet wordt de 'promotie' van homoseksualiteit in Hongarije verboden. Dit houdt in dat er op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn geen verwijzingen mogen zijn naar homoseksuele mensen en transgenders. De afgelopen dagen werd langzaam maar zeker voor Oranje de druk opgevoerd om een statement te maken in Hongarije, waar de achtste finale komende zondag wordt afgewerkt. “We hebben het er nog niet over gehad. We zijn alleen maar bezig met voetballen hier”, liet bondscoach Frank de Boer weten.

Die reactie schoot in het verkeerde keelgat bij onder meer Marieke Derksen, die als uitgever van de bestsellers Gijp en Kieft enigszins verbonden is met de voetbalwereld. Zij noemde de uitspraken van De Boer een ‘lulkoekstatement’. Nu is dus besloten dat Wijnaldum zondag in Boedapest een OneLove-aanvoerdersband zal dragen. Er wordt overigens niet gemeld dat de aanvoerdersband een statement is. In november 2020 droeg Oranje voor de oefeninterland tegen Spanje al shirts met het OneLove-logo, terwijl het logo ook tijdens de WK-kwalificatie- en oefenduels in maart, mei en juni op het shirt stond.

“Met het dragen van deze band willen wij als Oranje benadrukken dat wij staan voor inclusiviteit en verbinding. We zijn tegen elke vorm van uitsluiting en discriminatie. Wij hopen zo iedereen die zich waar ook ter wereld gediscrimineerd voelt, te steunen”, laat Wijnaldum in een reactie op de website van de KNVB weten. De Duitse aanvoerder Manuel Neuer droeg tijdens de oefeninterland tegen Letland en de eerste EK-wedstrijden tegen Frankrijk en Portugal eveneens een regenboogaanvoerdersband. De UEFA gaf geen toestemming om de Allianz Arena woensdag tijdens het duel tussen Duitsland en Hongarije in regenboogkleuren te verlichten.