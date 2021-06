Hakan Çalhanoglu maakt als achtste speler in de geschiedenis pikante transfer

Dinsdag, 22 juni 2021 om 18:48

Hakan Çalhanoglu heeft zijn transfer naar Internazionale afgerond. I Nerazzurri maken via de officiële kanalen melding van de komst van de 27-jarige Turkse aanvallende middenvelder, die zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2024. Çalhanoglu bevestigde afgelopen week in Turkse media al op weg te zijn naar Internazionale, dat hem transfervrij overneemt van stadgenoot AC Milan. De nummer twee van de Serie A ziet deze zomer Gianluigi Donnarumma ook transfervrij vertrekken.

De 59-voudig Turks international stond sinds 2017 onder contract bij AC Milan, dat 23,3 miljoen euro neertelde om hem over te nemen van Bayer Leverkusen. Çalhanoglu, die in het verleden eveneens het shirt droeg van Karlsruher SC en Hamburger SV, speelde totaal 172 wedstrijden voor i Rossoneri, waarin hij goed was voor 32 doelpunten en 48 assists. Bij AC Milan was hij nu in het bezit van een aflopende verbintenis en beide partijen wisten uiteindelijk geen akkoord te bereiken over een langere samenwerking.

AC Milan bood Calhanoglu naar verluidt een jaarsalaris van vier miljoen euro als hij akkoord zou gaan met een contractverlenging. Calhanoglu gaat volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio bij Inter echter jaarsalaris van vijf miljoen euro netto verdienen, plus een miljoen per seizoen aan potentiële bonussen. De Turkse aanvallende middenvelder werd in de afgelopen dagen succesvol medisch gekeurd bij de kampioen van Italië. Hij is de achtste speler in de geschiedenis die direct de overstap van AC Milan naar Inter maakt, na Emilio Gattoronchieri, Dario Barluzzi, Fulvio Collovati, Drazen Brncic, Umit Davala, Andrés Guglielminpietro, Francesco Coco, Thomas Helveg en Antonio Cassano.

De interesse van Inter in Calhanoglu wordt in Italië niet los gezien van de situatie rondom Christian Eriksen. De middenvelder kreeg tijdens de openingswedstrijd van Denemarken op het EK tegen Finland kort voor rust een hartstilstand. In de Serie A is het verboden om te spelen met een defibrillator. “Er zijn dingen die zelfs aan de meest nauwkeurige controles kunnen ontsnappen, ook omdat onderzoeken periodiek plaatsvinden, dus een probleem van dit type kan ontstaan tussen de ene controle en de andere”, zei Lucio Mos, voorzitter van de Italiaanse Vereniging voor Sportcardiologie, eerder.

“De Italiaanse regelgeving is de strengste ter wereld en dit is dan ook de reden waarom het aantal plotselinge sterfgevallen tijdens fysieke activiteit een stuk lager is dan in andere landen. De protocollen zijn erg streng, dus het lijkt me uitgesloten dat we Eriksen terug gaan zien in de Italiaanse competitie”, benadrukte Mos. De 29-jarige Eriksen heeft bij Inter nog een contract tot de zomer van 2024. De ex-speler van Ajax en Tottenham Hotspur kwam vorig seizoen tot 34 duels in alle competities.