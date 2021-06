Barcelona maakt ernst van blessure Dembélé bekend: operatie nodig

Dinsdag, 22 juni 2021 om 18:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:54

Ousmane Dembélé moet geopereerd worden aan zijn rechterknie, zo meldt Barcelona dinsdag op de officiële website. Uit de diagnose die overdag werd uitgevoerd blijkt dat de bicepspees in zijn rechterknie ontwricht is, waardoor een medische ingreep noodzakelijk is. De Fransman zal zodoende definitief niet meer in actie komen op het EK 2020.

Daags voor de berichtgeving van Barcelona maakte de Franse bond al bekend dat de aanvaller waarschijnlijk niet meer zou spelen op het EK. Dembélé kwam in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland (1-0 zege) pas een minuut voor het eindsignaal binnen de lijnen voor Adrien Rabiot. Tegen Hongarije (1-1) maakte de aanvaller van Barcelona na een klein uur spelen zijn entree, maar drie minuten voor het einde moest hij zich al laten wisselen vanwege klachten aan zijn knie.

Touché à un genou samedi lors de Hongrie-France (1-1), Ousmane Dembélé est contraint de déclarer forfait pour la suite de l'Euro. Bon rétablissement Ousmane ! ?????? #FiersdetreBleus ? https://t.co/uLsigCx3Ne pic.twitter.com/CFyNTZsKpP — Equipe de France ?? (@equipedefrance) June 21, 2021

Al snel leek het erop dat het EK over was voor de aanvaller, die aanvankelijk een revalidatieduur van drie weken voorgespiegeld kreeg. De laatste diagnose wijst echter uit dat Dembélé waarschijnlijk drie maanden nodig heeft om terug te keren. Daarmee mist hij de complete voorbereiding en de eerste maand van het seizoen in Spanje. De exacte herstelperiode is overigens nog niet bevestigd. Een enorme domper voor Dembélé, maar ook voor Barcelona dat hoopt in de zomer afscheid te nemen van de Fransman.

Dembélé heeft volgens TV3 te kennen gegeven zijn medio 2022 aflopende verbintenis niet te verlengen, maar Mundo Deportivo stelt dinsdag dat Dembélé mogelijk op andere gedachten gebracht kan worden door zijn opgelopen blessure. Barça betaalde vier jaar geleden liefst 135 miljoen euro voor Dembélé en hoopte in ieder geval een deel van dat bedrag terug te verdienen. De aanvaller werd de voorbije tijd al tevergeefs in diverse ruilconstructies aangeboden. De kans dat eventueel geïnteresseerde clubs Dembélé na zijn nieuwe blessure nog willen aantrekken, lijkt erg klein.

Clubs zullen sowieso huiverig zijn om Dembélé binnen te halen, gezien zijn lange historie met zware spierblessures. De Fransman scheurde in zijn vier seizoenen bij Barcelona meerdere keren zijn hamstring en miste door blessureleed in totaal liefst 86 wedstrijden. Desondanks kwam hij tot 118 officiële duels voor Barça, waarin hij 30 goals en 21 assists produceerde. Dembélé is niet de enige geblesseerde speler die Barcelona probeert te verkopen: ook Philippe Coutinho, die herstellende is van een zware knieblessure, moet vertrekken.