AZ voorkomt transfervrij vertrek van Clasie: ‘Daar spreekt vertrouwen uit’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 18:15 • Chris Meijer • Laatste update: 18:22

Jordy Clasie heeft zijn contract bij AZ verlengd, zo maken de Alkmaarders via de officiële kanalen bekend. De vorige verbintenis van de 29-jarige middenvelder liep af, al bevatte zijn contract tot de zomer van 2021 wel een optie voor nog een seizoen. Beide partijen hebben nu echter een overeenkomst gevonden om zijn contract open te breken en met drie jaar te verlengen, waardoor Clasie tot medio 2024 aan AZ verbonden is.

“Ik heb gekozen voor deze stap omdat ik mij hier heel prettig voel, zowel ikzelf als mijn gezin. Ik ben dus blij dat ik drie jaar langer voor deze club mag blijven spelen. Uit de duur van dit contract spreekt ook vertrouwen van de club. Alle puntjes stonden voor mij dus op de i, waardoor ik vrij snel met AZ tot een akkoord ben gekomen”, geeft Clasie te kennen. De middenvelder speelt sinds 2019 bij AZ, dat hem twee jaar geleden transfervrij overnam van Southampton.

Clasie, die eerder ook het shirt droeg van Feyenoord, Excelsior en Club Brugge, kwam voorlopig in Alkmaar tot 43 officiële wedstrijden. In de voorbije jaargang waren dat mede door blessureleed slechts elf optredens, waarvan zeven als basisspeler. "Ik ben al ruim een week geleden begonnen. Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat ik er vorig seizoen een halfjaar uit ben geweest met een blessure. Je wilt natuurlijk zo fit mogelijk aan het seizoen beginnen en daarom heb ik mijn vakantie eerder afgebroken. Mijn doel is om er vanaf het begin te staan en zoveel mogelijk te spelen.”

“We hebben in de afgelopen twee jaar gezien dat Jordy een speler met heel veel kwaliteit is”, zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. Hij bevestigde eerder op de dag dat er gesprekken met Atalanta gaande zijn over Teun Koopmeiners, een directe concurrent voor Clasie. “Hij heeft veel ervaring, tegelijkertijd een goede click met de jongere spelers en weet wat er gevraagd wordt in de top. Jordy heeft wel wat pech gehad met blessureleed, maar je ziet aan alles dat hij zich heeft voorgenomen fit aan de voorbereiding te starten. Wij zijn heel blij dat Jordy er hier drie jaar aan vastplakt."