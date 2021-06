Britse overheid verhoogt capaciteit op Wembley voor halve finale en finale

Dinsdag, 22 juni 2021 om 16:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:18

De Britse overheid wil tijdens de halve finale en de finale van het Europees kampioenschap 60.000 toeschouwers toelaten op Wembley. Eerder lag dat maximum op 40.000 toeschouwers. De overheid voelt de hete adem in de nek, daar er door de tegenvallende coronacijfers in Groot-Brittannië twijfel is ontstaan over de laten doorgaan van de EK-duels in Londen. De UEFA is intussen in overleg getreden met de Britse overheid om tot een passende oplossing te komen.

Tijdens de groepswedstrijden zijn steeds 22.000 toeschouwers welkom op Wembley. Engeland speelt al zijn drie poulewedstrijden in het nationale stadion, waar doorgaans plek is voor maximaal 90.000 toeschouwers. Die laatste cijfers zullen dit EK niet gehaald worden. Na de poulefase zou de capaciteit verhoogd worden naar 40.000 bezoekers, terwijl de halve finale en de finale dus moeten zorgen voor 60.000 fans. De Britse overheid verhoogt daarmee de capaciteit met vijfenzeventig procent ten opzichte van de situatie eerst.

Door de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus en de gepaard gaande stijging van het aantal besmettingen, worden vraagtekens geplaatst bij Wembley als thuishaven voor de laatste wedstrijden van het EK. In Groot-Brittannië is momenteel een quarantaineplicht van tien dagen van kracht voor mensen die naar het land willen reizen. Deze coronamaatregel zou op 21 juni komen te vervallen, maar de Britse regering heeft de einddatum van deze restrictie uitgesteld vanwege de weinig hoopvolle coronacijfers van dit moment.

Hongarije, waar de huidige coronasituatie een stuk beter lijkt te zijn dan in Groot-Brittannië, geldt als een serieuze optie voor de UEFA, mocht er definitief een streep gaan door Wembley. De UEFA blijft ondanks alles hopen voor voetbalsupporters die de wedstrijden in Londen willen bijwonen volgende maand. "Er ligt altijd een noodplan klaar, maar we hebben er desondanks alle vertrouwen in dat de laatste week van het EK in Londen wordt afgewerkt", aldus een woordvoerder van de Europese voetbalbond. De halve finales staan gepland voor 6 en 7 juli, de finale staat voor 11 juli op de agenda.