Sparta houdt succestrainer Henk Fraser nog jaren aan boord

Dinsdag, 22 juni 2021 om 16:07 • Jeroen van Poppel

Sparta Rotterdam heeft overeenstemming bereikt met Henk Fraser over een nieuw contract, zo meldt de Eredivisionist via de officiële wegen. De hoofdtrainer had een contract tot medio 2022, dat wordt opengebroken tot medio 2024. Daarmee belonen de Rotterdammers Fraser voor drie uitstekende eerste seizoenen op Het Kasteel.

"Voorop staat uiteraard dat we niet anders dan tevreden kunnen zijn over de prestaties van de laatste drie jaar", zegt technisch directeur Henk van Stee. "Eigenlijk hebben we boven verwachting gepresteerd. Met een promotie in 2019, een elfde plaats in 2020 en een achtste plaats afgelopen seizoen met zelfs deelname aan de play-offs voor Europees voetbal konden we niet meer krijgen."

Sparta blijft ondanks de uitstekende prestaties onder Fraser realistisch. "We weten dat we financiële beperkingen hebben bij Sparta, geen spelersbudget dat vergelijkbaar is met clubs die normaal gesproken boven ons hadden moeten eindigen", zegt Van Stee. "Maar dat weerhoudt ons er niet van om met elkaar creatief te zijn en stap voor stap uit te groeien tot een stabiele Eredivisieclub. Want, laat duidelijk zijn, ook komend seizoen is handhaving de eerste doelstelling en alles wat we meer bereiken zien we als een bonus."

Fraser, die in 2018 ontslagen werd bij Vitesse en vervolgens naar Sparta ging, legt uit waarom hij zijn contract heeft verlengd. "Ik heb het in de eerste plaats enorm naar mijn zin bij Sparta", aldus de coach. "Ik werk met goede en prettige mensen om mij heen, we zijn achter de schermen bezig om de selectie verder te versterken voor het komende seizoen en ondanks dat we pas een paar dagen bezig zijn met de voorbereiding kan ik niet wachten om in augustus weer wedstrijden te coachen op een vol Kasteel."