Statement in Hongarije: ‘Depay mag Wijnaldum vol op de bek pakken!’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 16:23 • Justus Dingemanse • Laatste update: 16:49

Het Nederlands elftal behaalde door de zege op Noord-Macedonië de maximale score in de poulefase van het EK, maar het is lastig te zeggen hoe goed de ploeg van Frank de Boer daadwerkelijk is. Samen met coach en cultheld Eric Meijers blikt Voetbalzone terug op de drie wedstrijden aan de hand van de door hem gewraakte ‘Kutkrantjes’ en blikken we vooruit op de achtste finale.

Achilleshiel

Hoewel Oranje negen punten haalde uit drie wedstrijden, liet het in de wedstrijden zien dat de achterhoede niet altijd solide staat. Zo kregen de Noord-Macedoniërs, goed voor een 62e plaats op de FIFA-ranking, toch een aantal kansen en dat baart ook Meijers enige zorgen: “De achilleshiel van het Nederlands elftal blijft de omschakeling, met name de linksachter in de zone. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen tegen toplanden, want met Daley Blind hebben we daar te weinig vermogen in verdedigend opzicht. Als tegenstander zou ik in de omschakeling de bal altijd achter Blind leggen, dan gaat Nederland nat.”

Blind

Hoewel de centrale verdediger van Ajax het op snelheid vaak verliest, is hij in zijn passing enorm belangrijk. In de wedstrijd tegen Noord-Macedonië noteerde Blind de hoogste passnauwkeurigheid en in balbezit is dat een groot wapen, vindt ook Meijers: “Over Blind aan de bal bestaat geen discussie, daarin hoort hij bij de beste van Nederland. Zonder bal is hij daarentegen bijzonder kwetsbaar en dat moeten wij tegen goede landen zien te voorkomen. Daarom opteer ik voor Aké als linkercentrumverdediger, want dan zijn wij verdedigend gewoon beter. De positie van linkerwingback is op dit moment het zwakst bezet. Daar kan Van Aanholt of Wijndal spelen, maar ik zou ervoor kiezen om Blind daar neer te zetten. Hij komt er weliswaar niet overheen, maar is aan die kant wel altijd aanspeelbaar.”

De Roon

Ook op het middenveld ziet Meijers dat de eerder verguisde Marten de Roon toch van toegevoegde waarde is: “Nederland creëert genoeg, maar we kunnen wel beter worden in de afronding. Daar staat tegenover dat we, meer dan nodig, kansen weggeven. Het systeem maakt daarin niets uit, want wij zijn nou eenmaal een land dat kansen weggeeft. De Roon is daarom cruciaal in het veroveren van de bal, maar als hij snel in de wedstrijd geel krijgt, moet je hem eigenlijk zo snel mogelijk wisselen. Zijn meerwaarde is dan namelijk meteen weg.”

Donyell Malen komt in de ploeg voor Wout Weghorst

Malen vs. Weghorst

Waar Wout Weghorst in de eerste twee EK-duels voorin de voorkeur kreeg als compagnon van Memphis Depay, kreeg Donyell Malen tegen Noord-Macedonië de kans om zich te laten zien vanaf de eerste minuut. De spits van PSV greep deze kans met beide handen aan en liet zich nadrukkelijk gelden. “Alle kansen ontstaan uit de omschakeling, dat is in het internationale voetbal niet meer weg te denken. Wie is beter in de omschakeling: Weghorst of Malen? Nou, dat is geen discussie. De klik tussen die drie (Depay, Malen en Wijnaldum, red.) is daar. Depay heeft een aantal duels leuk samengespeeld met Weghorst, maar in mijn ogen is laatstgenoemde een supersub.

Hij mag God op zijn blote knieën danken dat hij bij het Nederlands elftal zit. We moeten gebruik maken van Weghorst als het aanvallend niet lukt.”, aldus de trainer van SV Spakenburg. Dat Weghorst bijna scoorde, zegt Meijers niks: “Dat hij zo’n kans op de lat schiet, laat zien dat hij technisch onvoldoende is. Hij had de bal met de binnenkant van zijn voet moeten raken en een hoek uit moeten zoeken. Nu gaat het puur om kracht en hij had zijn lichaam te ver achterover. Daar kan hij zelf niks aan doen, want hij heeft gewoon te weinig technisch vermogen op het hoogste niveau.”

Anti-homowet

Hongarije staat politiek gezien momenteel flink ter discussie. Het voerde een nieuwe wet in waardoor films, boeken en reclames met homo’s of transgenders vanaf heden verboden zijn. Eric Meijers vindt dat onacceptabel en hoopt dat de voetballerij zorgt voor een tegengeluid met een statement: “Wat daar gebeurt zijn dingen die voor de oorlog nog gebeurde. Laten we wel stellen dat dat niet meer van deze tijd is. Daar moeten zoveel mogelijk landen tegen ageren.” Gevraagd naar een suggestie voor een statement ziet Meijers het helemaal voor zich: “Als Nederland daar zondag de winnende goal maakt, dan mag Depay wat mij betreft Wijnaldum vol op de bek pakken. Even tongen, daar heb ik geen enkele moeite mee. Laat die Hongaren maar gek worden, wie weet doen ze het echt. Dit Nederlands elftal heeft genoeg creatieve trekjes wat dat betreft.”



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s. is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s.