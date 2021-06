Petr Cech komt via Instagram met statement na ‘onbegrijpelijk’ besluit

Dinsdag, 22 juni 2021 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme

Petr Cech begrijpt niet dat Mason Mount en Ben Chilwell na de positieve test van Billy Gilmour in isolatie moeten, terwijl de hele Schotse ploeg gewoon kan aantreden tegen Kroatië dinsdagavond. In een reactie op Instagram plaatst de oud-doelman vraagtekens bij de gang van zaken rond de uitsluiting van de twee Engels internationals. Mount en Chilwell komen dinsdag niet in actie namens Engeland tegen Tsjechië, nadat zij tijdens de tweede groepswedstrijd in contact zijn geweest met de later positief geteste Gilmour van Schotland.

De Engelse voetbalbond (FA) maakte dinsdag in een statement bekend dat Chilwell en Mount preventief in zelfisolatie zijn gegaan tot 28 juni en hierdoor ontbreken in de afsluitende poulewedstrijd van dinsdag. Engeland staat momenteel tweede in Groep D en strijdt in een rechtstreeks duel met Tsjechië om de groepswinst. "Kan iemand mij alsjeblieft uitleggen hoe het mogelijk is dat Mason Mount en Ben Chilwell, beide met een negatieve test, in zelfisolatie moeten nadat ze in contact zijn geweest met Billy Gilmour, terwijl het hele Schotse team gewoon mag spelen?", vraagt Cech zich af.

"En dat terwijl de spelers van Schotland de kleedkamer, het hotel, de bus en het vliegtuig delen tijdens het reizen", gaat Cech verder. "Wat is het verschil tussen beide negatieve testresultaten? Ik vind het onbegrijpelijk." Het ontbreken van Mount en Chilwell betekent een behoorlijke tegenvaller voor Engeland. Chilwell speelde dit EK nog geen minuut, maar Mount was zowel tegen Kroatië (1-0 zege) als Schotland (0-0) basisspeler. De spelers van Chelsea zullen door hun afwezigheid individuele trainingen afwerken op St. George’s Park, de uitvalsbasis van Engeland tijdens dit EK.

Het duel tussen Tsjechië en Engeland is een bijzondere voor Cech. De oud-doelman komt dan weliswaar niet meer in actie, hij droeg tussen 2002 en 2016 wel 124 wedstrijden het shirt van de Tsjechische nationale ploeg. En dat terwijl de carrière van de sluitpost zich hoofdzakelijk in Engeland afspeelde. Cech stond 333 wedstrijden tussen de palen bij Chelsea en sloot zijn carrière in 2019 af bij Arsenal, waar hij 110 wedstrijden het doel verdedigde. Tijdens het EK fungeert hij als analist bij de BBC.