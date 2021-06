Luuk de Jong strompelt van het veld na botsing met Cody Gakpo

Dinsdag, 22 juni 2021 om 13:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:31

Luuk de Jong moest dinsdagmiddag de training van het Nederlands elftal in Zeist voortijdig staken. De aanvaller van Sevilla, bij Oranje niet verzekerd van een basisplaats, kwam met zijn knie in botsing met Cody Gakpo en bleef met een van pijn vertrokken gezicht achter op het trainingsveld. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe ernstig de knieblessure van De Jong en hoelang de spits eventueel moet revalideren.

Bondscoach Frank de Boer is daags na de 0-3 overwinning op Noord-Macedonië begonnen aan de voorbereiding op het duel in de achtste finale van het EK van zondag in Boedapest. Alle 25 internationals in de EK-selectie van Oranje verschenen ook op het trainingsveld in de Zeister bossen. Het betrof een rustige uitlooptraining, maar desondanks waren er dus problemen voor De Jong, die maandagavond negentig minuten op de bank bleef zitten in de Johan Cruijff ArenA. In de voorgaande duels met Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) werd de spits als invaller gebruikt door De Boer.

Met hulp van Gakpo en fysiotherapeut Ricardo de Sanders werd de zichtbaar aangeslagen De Jong van het trainingsveld van Oranje gehaald en hij zal deze dinsdag verder onderzocht worden door de medische staf van het Nederlands elftal. De Oranje-spelers hebben woensdag een vrije dag, waarna en donderdag en vrijdag weer trainingen op het programma staan. Zaterdag vliegt de selectie van De Boer richting Boedapest, waar zondag om 18.00 uur wordt afgetrapt voor het duel in de achtste finale tegen de nummer 3 uit groep D, E of F.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 3 3 0 0 6 9 2 Oostenrijk 3 2 0 1 1 6 3 Oekraïne 3 1 0 2 -1 3 4 Noord-Macedonië 3 0 0 3 -6 0