UEFA verbiedt regenboogkleuren bij duel tussen Duitsland en Hongarije

Dinsdag, 22 juni 2021 om 11:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:19

De Allianz Arena mag woensdagavond niet de regenboogkleuren tonen bij het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije, zo heeft de UEFA dinsdagochtend bepaald. Dieter Reiter, burgemeester van München, wilde op deze manier tonen dat zijn stad voor diversiteit en tolerantie staat, maar de Europese voetbalbond geeft desondanks geen toestemming om de kleuren van het stadion van Bayern München te veranderen.

Het voorstel van Reiter kwam als reactie op de omstreden wet die vorige week werd goedgekeurd, een initiatief van de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orban. Met deze wet wordt de promotie van homoseksualiteit in het land verboden. Dit houdt in dat er op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn geen verwijzingen mogen zijn naar homoseksuele mensen en transgenders. de plannen van Reiter vielen zeer slecht bij de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto.

"Het is erg schadelijk en zelfs gevaarlijk om sport en politiek te mengen", zei de verbolgen minister in duidelijke bewoordingen. "Dat is al eens gebeurd in de geschiedenis en daar weet Duitsland alles van. Iedereen snapt toch wel dat dit een reactie is op de wet waarover in Hongarije is gestemd?" Het voorstel van Reiter, door hemzelf omschreven als 'een belangrijk teken van tolerantie en gelijkheid', is nu dus echter van tafel geveegd door de UEFA.

"De UEFA is volgens zijn statuten een politiek en religieus neutrale organisatie. In het licht van de politieke context van dit specifieke initiatief, een boodschap naar aanleiding van een beslissing van het Hongaarse parlement, moet de UEFA dit verzoek afwijzen", zo valt te lezen in een dinsdag afgegeven verklaring. De Europese voetbalbond heeft München nu voorgesteld om de Allianz Arena tijdens een evenement op een andere datum in de regenboogkleuren te hullen.

Tijdens het EK-duel tussen Portugal en Duitsland (2-4) droeg Manuel Neuer nog een aanvoerdersband met de regenboogkleuren, wat door de UEFA werd beschouwd als een politiek statement. De UEFA zag de aanvoerdersband van Neuer, die als steunbetuiging aan de LHBTI-gemeenschap kan worden gezien, als politiek statement, waardoor er een onderzoek tegen de DFB was gestart en de Duitse voetbalbond moest vrezen voor een boete. “Het klopt dat de aanvoerdersband is gecheckt”, zei een woordvoerder van de DFB. “We zullen dit overleggen met de UEFA. De regels schrijven voor dat je de officiële aanvoerdersbanden van de UEFA moet dragen. Maar juni is ook de pride month, waar de DFB op verschillende manieren zijn steentje aan bijdraagt. De aanvoerdersband van Neuer is een collectieve boodschap van het team voor meer diversiteit, openheid en tolerantie.” De UEFA heeft een onderzoek naar Neuer en de DFB echter opgeschort.