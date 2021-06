Oranje imponeert: ‘Een van de best voetballende ploegen van dit EK’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 10:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:40

In Nederland is er nog redelijk wat pessimisme over de kansen van Oranje op het EK, ondanks de drie opeenvolgende overwinningen in de groepsfase. In het buitenland echter wordt er een stuk positiever geschreven en gesproken over het elftal van bondscoach Frank de Boer. Sommige media scharen het Nederlands elftal zelfs tot de favorieten voor de eindzege op dit EK.

The Guardian denkt dat veel landen hopen op een andere tegenstander dan Oranje in de knockout-fase van het EK. "Het 3-5-2-systeem van De Boer zal niet langer in twijfel worden getrokken", zo concludeert de Engelse krant daags na de 0-3 overwinning van Oranje op Noord-Macedonië. "En het gezonde verstand suggereert dat het Nederlands elftal zondag in de achtste finale in Boedapest weer beter voor de dag zal komen. Misschien wordt dit wel het toernooi van de onvergetelijke herinneringen." De BBC zag Oranje wederom een dominante wedstrijd afleveren voor 12.000 supporters in de Johan Cruijff ArenA. "Oranje kwam aan de leiding dankzij een vernietigende counter."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Redelijk Oranje pakt één onvoldoende tegen nietig Noord-Macedonië

De rapportcijfers van Voetbalzone voor de spelers van Oranje. Lees artikel

Ook de Daily Mail concludeert dat Nederland steeds meer in het toernooi groeit. "Een wedstrijd van Oranje zonder een kans voor Denzel Dumfries bij de tweede paal is niet langer mogelijk, al stuitte hij ditmaal op de doelman." Daarnaast worden de bijdrages van de trefzekere Memphis Depay en Georginio Wijnaldum uitgelicht. "Liverpool baalt waarschijnlijk van het feit dat Wijnaldum daar komend seizoen niet meer speelt. Dat geldt ook voor Barcelona, al kan die club zich nog troosten met de komst van Depay." In Duitsland zijn de drie EK-zeges van het Nederlands elftal ook groot nieuws en BILD heeft hoge verwachtingen voor het restant van de eindronde.

"De monsterpass van Donyell Malen was de kroon op het voetbalgala van Oranje", zo verwijst de Duitse krant naar de voorassist van de PSV-aanvaller op de 0-3 van Wijnaldum. Die Welt roemt de aanvallende mogelijkheden die De Boer heeft op dit EK. "Vooral Memphis Depay speelde erg goed." Zowel de Berliner Morgenpost als de Süddeutsche Zeitung ziet Oranje als kanshebber voor de eindzege. Laatstgenoemde krant waarschuwt echter wel voor al teveel optimisme bij de achterban en verwijst daarbij naar het EK van 2008, toen er in de groepsfase overtuigend werd gewonnen van Italië (3-0) en Frankrijk (4-1). "Toen het hele land al droomde van de Europese titel, volgde in de kwartfinale uitschakeling tegen Rusland (1-3). Zoiets zal men dit jaar ten koste van alles willen vermijden in de achtste finale."

Oranje kent de twee potentiële tegenstanders in een eventuele kwartfinale

Twee mogelijke opponenten in de kwartfinale van het EK zijn al bekend. Lees artikel

In de Belgische media is de euforie rondom het Nederlands elftal overigens een stuk minder. "Het speelt op 27 juni in Boedapest haar achtste finale tegen de derde van Groep D, E of F. Dan zal duidelijker worden wat onze noorderburen echt waard zijn." Sporza zag maandagavond twee uitblinkers bij Oranje. "Malen speelde weer een dijk van een wedstrijd, maar de absolute uitblinker was toch Wijnaldum." In de optiek van Marca is Oranje een elftal dat 'intimideert'. "Het is één van de best voetballende ploegen van dit EK en men laat zien wat er voor nodig is om titelfavoriet te zijn. Het systeem stond lang ter discussie, maar De Boer lijkt nu iedereen aan zijn zijde te hebben. Op deze manier wordt de kracht van de sterspelers optimaal benut."

Volgens AS zijn er twee spelers die Oranje volgende maand Europese glorie kunnen bezorgen. "Memphis brult en Wijnaldum is ontketend. De nieuwe speler van Barcelona lijkt precies op het goede moment los te zijn. Er is sprake van een klinische connectie met Wijnaldum en Malen. De Oranje-stoet trekt nu massaal richting Boedapest. En wie de tegenstander ook mag zijn, het zal zeker niet makkelijk voor dat land worden tegen Oranje", zo krijgt de eerstvolgende opponent van het Nederlands elftal als waarschuwing mee.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 3 3 0 0 6 9 2 Oostenrijk 3 2 0 1 1 6 3 Oekraïne 3 1 0 2 -1 3 4 Noord-Macedonië 3 0 0 3 -6 0