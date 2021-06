‘De Boer zou gek zijn als hij voor de knock-outfase teruggrijpt op Weghorst’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 10:32 • Laatste update: 10:39

Valentijn Driessen vindt dat Donyell Malen aanstaande zondag een basisplaats verdient in het Nederlands elftal in de achtste finale op het EK in Boedapest. Bondscoach Frank de Boer koos in de eerste twee groepswedstrijden voor Wout Weghorst naast Memphis Depay, terwijl tegen Noord-Macedonië (0-3 winst) Malen het mocht laten zien naast de kersverse aanwinst van Barcelona.

Ondanks dat Oranje al zeker was van de groepswinst, koos De Boer er niet voor om veel spelers te sparen. Hij hield zijn basis op negen plaatsen intact; alleen Marten de Roon en Weghorst werden buiten het elftal gelaten. “De Boer gebruikte het laatste treffen om een beter beeld van zijn internationals te krijgen. Hij wilde zien of de tandem Depay-Malen inderdaad veel beter marcheert dan Depay-Weghorst”, schrijft Driessen in De Telegraaf. “De openingsgoal bevestigde dit, getuige de combinatie: Malen, Depay, Malen, Depay. De chemie tussen de twee is in orde, ongeacht het niveau van de tegenstander.”

En daar is de volgende al voor Wijnaldum!? Met zijn 25ste doelpunt voor Oranje is hij Van Basten en Kuijt voorbij. 0-3??#nednma #euro2020 pic.twitter.com/wt0sp1DBBh — NOS Sport (@NOSsport) June 21, 2021



Volgens Driessen heeft Malen zijn kans gegrepen. De PSV-spits scoorde niet, maar was bij twee doelpunten betrokken en zorgde met zijn snelheid voor veel dreiging. “De bondscoach zou gek zijn als hij voor de knock-outfase teruggrijpt op Weghorst. Malen is snel, balvast en sterk in de combinatie”, stelt Driessen. “Het zijn wapens die Oranje goed kan gebruiken als het tegen sterkere ploegen vooral gevaar zal willen stichten vanuit de omschakeling. Want op die wijze denkt De Boer dit toernooi het verst te komen.”

Redelijk Oranje pakt één onvoldoende tegen nietig Noord-Macedonië

Bekijk hier de rapportcijfers van Voetbalzone na het duel tussen Noord-Macedonië en Nederland. Lees artikel

De Boer wilde maandag na afloop van de laatste groepswedstrijd niet zeggen of Malen zondag in de achtste finale opnieuw de voorkeur krijgt boven Weghorst. “Nou, dat zien we nog wel, dat hangt ook van de tegenstander af. Ik kijk uiteindelijk gewoon wat het beste team is, en dat hoeven niet per se de beste spelers te zijn”, zei de bondscoach tegen de NOS. “Het kan zijn dat we voorin iemand nodig hebben die Memphis het meest ondersteund, maar het kan zijn dat we ook een echt aanspeelpunt nodig hebben. In dat geval is Wout de aangewezen persoon daarvoor. Weghorst zou vandaag ook graag gespeeld hebben, heeft hij gezegd. Maar hij had ook wel verwacht dat ik even wat anders wilde uitproberen. Hij heeft zich hartstikke goed opgesteld en ik denk dat hij ook goed inviel", aldus De Boer.