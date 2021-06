‘Ik wil hem niet als enige speler een 5,5 geven, het team heeft 3-0 gewonnen’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 07:53 • Laatste update: 08:22

Ben Wijnstekers deelde maandagavond als rapporteur van De Telegraaf geen enkele onvoldoende uit aan spelers van het Nederlands elftal. Ryan Gravenberch was in zijn ogen de speler die de minste indruk maakte tegen Noord-Macedonië. Toch gaf de oud-international hem een voldoende. “Ik wil hem niet als enige speler een 5,5 geven, het team heeft 3-0 gewonnen. Dus een zesje.”

Gravenberch kreeg van bondscoach Frank de Boer de kans op het middenveld. Hij verving Marten de Roon, die mede vanwege een gele kaart werd gespaard en op de tribune zat. “Als je negentien jaar bent en een groot talent bij Ajax, betekent het nog niet dat je zomaar eenzelfde rol in Oranje op een EK kunt hebben. Ik zag het al aan zijn gezicht, dat stond strak”, aldus Wijnstekers in de krant. “Hij straalde niet dat relaxte uit van Ajax, waar hij het balletje opeist, het spel verdeelt en domineert. Hij was zoekende.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax-verdediger Daley Blind krijgt voor zijn spel tegen Noord-Macedonie een 7,5. Wijnstekers vond hem ‘geweldig spelen’. “De inspeelpass is zijn beste wapen en die was elke keer goed. Alles gebeurt met de juiste snelheid en met gevoel. Dan heb ik het nog niet over zijn positie kiezen. Dat is ook voortreffelijk, altijd op het juiste moment corrigerend”, aldus de oud-speler van onder meer Feyenoord, die minder te spreken was over de rol van Frenkie de Jong. “Ja, Frenkie was een keer wat minder. Mag het? Ik til er niet zo aan. De verwachtingen bij deze man zijn nu elke partij ongekend hoog. Misschien werd hij in deze interland ook een beetje overvleugeld door Wijnaldum.”

Redelijk Oranje pakt één onvoldoende tegen nietig Noord-Macedonië

Bekijk hier de rapportcijfers van Voetbalzone na het duel tussen Noord-Macedonië en Nederland. Lees artikel

Wijnaldum, die twee keer scoorde in de Johan Cruijff ArenA, krijgt met een 8 het hoogste cijfer. “Gini heeft volledig de leidersrol van Virgil van Dijk overgenomen. Hij heeft klasse en gaat als een echte aanvoerder voorop in de strijd. Zijn enthousiasme en dat jagen slaat over op het hele elftal. Als hij meeverdedigt, sprint hij werkelijk het hele stuk terug. Niet normaal! En 25 goals in 78 interlands nu. Dan hoor ik hem na afloop ook nog heel verstandig praten en dat maakt hem een geweldige EK-speler”, aldus Wijnstekers.

Rapport Oranje door Wijnstekers: Stekelenburg (6,5); Dumfries (6), De Vrij (6,5), De Ligt (6), Blind (7,5), Van Aanholt (6); F. De Jong (6,5), Wijnaldum (8), Gravenberch (6); Depay (6,5), Malen (7).

Invallers met minimaal 45 minuten: Timber (6,5), Berghuis (6).