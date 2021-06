Messi evenaart record Mascherano bij benauwde zege Argentinië

Dinsdag, 22 juni 2021 om 07:20 • Yanick Vos • Laatste update: 07:40

Argentinië heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag verzekerd van een plek in de kwartfinale van de Copa América. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni won in het Estádio Nacional de Brasília met het kleinste verschil van Paraguay: 1-0. Lionel Messi speelde zijn 147ste interland en komt daarmee op gelijke hoogte met recordinternational Javier Mascherano. Volgende week kan Messi het record overnemen als hij in actie komt in de laatste groepswedstrijd tegen Bolivia.

Scaloni had tegen Paraguay weer een basisplaats ingeruimd voor Nicolás Tagliafico. De Ajax-verdediger werd na het openingsduel met Chili gepasseerd tegen Uruguay ten faveure van Marcos Acuña, die op zijn beurt weer moest plaatsnemen op de bank. Lisandro Martínez zat tegen Uruguay nog op de tribune, maar kreeg nu wel een plek in de wedstrijdselectie. Hij bleef echter negentig minuten op de bank.

Net als in de vorige groepswedstrijd tegen Uruguay toonde Messi bij vlagen zijn klasse. In de tiende minuut pikte hij de bal op eigen helft op en speelde Ángel Di María vrij op de rechterflank. De buitenspeler van Paris Saint-Germain had een weergaloze steekpass op Alejandro Gómez in huis, die met een handig wippertje voor het openingsdoelpunt tekende. Acht minuten later was Messi dicht bij een doelpunt vanuit een vrije trap. Zijn lage en harde inzet ging echter net naast het doel van Antony Silva.

#CopaAmérica ?? ¡Los habilidosos también sufren! Increíble caño de Santiago Arzamendia a Ángel Di María ?? ???? Argentina ?? Paraguay ????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/PFHVS2Ls5l — Copa América (@CopaAmerica) June 22, 2021

Op slag van rust kon Júnior Alonso opgelucht ademhalen toen zijn eigen doelpunt werd afgekeurd. In een eerdere fase van de aanval stond Messi buitenspel toen Di María op doel schoot. Na rust drong Paraguay aan voor de gelijkmaker, maar zover kwam het niet. Zodoende komt Argentinië op zeven punten uit drie wedstrijden en is het al zeker van een plek in de volgende ronde.