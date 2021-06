‘Het leek aan te geven hoe graag Depay wilde dat de proef met Malen slaagde’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 06:55 • Yanick Vos • Laatste update: 08:53

Het Nederlands elftal sloot de groepsfase van het EK maandagavond af met een 3-0 overwinning op Noord-Macedonië. Na afloop werd er voornamelijk gesproken over Donyell Malen, die als vervanger van Wout Weghorst een goede indruk maakte. Ook in de Nederlandse kranten wordt lovend geschreven over de PSV-spits, die met zijn snelheid een plaag was voor de tegenstander.

Malen stond met zijn snelheid aan de basis van de openingstreffer van Memphis Depay, die zijn 28ste doelpunt in dienst van Oranje maakte. Na een uur spelen had Malen een subtiele steekpass op Depay in huis, waarna Georginio Wijnaldum uit de rebound kon scoren. Volgens Mike Verweij, verslaggever van De Telegraaf, heeft Malen ‘aangetoond klaar te zijn voor een basisplaats in de achtste finale’. “De aanvaller van PSV bereidde tegen Noord-Macedonië (3-0) de openingstreffer van Memphis Depay voor en onderstreepte daarmee een betere klik met de aanvalsleider van Oranje te hebben dan Wout Weghorst. In de Johan Cruijff ArenA gold: met Malen meer mans”, zo klinkt het in zijn verslag.

Op het middenveld kreeg Ryan Gravenberch de voorkeur boven Marten de Roon. Het negentienjarige Ajax-talent speelde niet zijn beste wedstrijd en lijkt zijn kans niet te hebben gegrepen, denkt ook Verweij. "De kans dat de negentienjarige Gravenberch De Roon nu naar de bank heeft verwezen, is klein. De Ajax-speler is een groot talent, liet daar tegen Noord-Macedonië zo nu en dan een glimp van zien, maar speelde in de eerste helft ongelukkig.” Volgens de verslaggever deed Malen het wat dat betreft beter. Hij en Depay werden na 66 minuten spelen afgelost door Quincy Promes en Weghorst. “Het moet De Boer ook zijn opgevallen dat Depay zich met Malen naast zich veel meer op zijn gemak voelt. Dat hij na balverlies van Malen – in de blessuretijd van de eerste helft – in sneltreinvaart tot op zijn eigen helft terug verdedigde, leek aan te geven hoe graag Depay wilde dat de proef met Malen slaagde.”

En daar is de volgende al voor Wijnaldum!? Met zijn 25ste doelpunt voor Oranje is hij Van Basten en Kuijt voorbij. 0-3??#nednma #euro2020 pic.twitter.com/wt0sp1DBBh — NOS Sport (@NOSsport) June 21, 2021

Ook in het Algemeen Dagblad wordt de rol van Malen uitgelicht. “De samenwerking tussen beide spitsen smaakt, op weg naar de achtste finale in Boedapest, hoe dan ook naar meer”, schrijft Sjoerd Mossou. De verslaggever wijst naar de invalbeurt van Weghorst, die niet lang nodig had om de lat te raken. “Maar De Boer zal ook hebben gezien dat het aanvalsspel aan snelheid en klasse won met Malen in de ploeg.” Na de negen punten uit drie wedstrijden tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië begint het EK voor Oranje volgens Mossou zondag pas echt in de achtste finales. Nederland heeft zich moeiteloos geplaatst voor de volgende ronde, waarin de kans groot is dat Portugal de tegenstander is. Volgens de verslaggever is het moeilijk aan te geven wat de kansen van Oranje zijn in het verdere verloop van het toernooi. “Na een poule vol modale tegenstanders is het haast onmogelijk in te schatten waar dit Nederlands elftal precies staat op de schaal van de Europese top.”

Volgens Willem Vissers van de Volkskrant groeit Oranje in het EK. Hij heeft in zijn verslag ook aandacht voor Malen en Gravenberch. Met het tweetal binnen de lijnen ‘helde de balans over naar voetbal’. “Werklust was verfijnd met technisch vermogen, met een hang naar puurheid, intuïtie, speelsheid en lef. Naar risico in plaats van zekerheid. Ja, en soms slordigheid, dat ook”, aldus Vissers. Volgens de journalist moet De Boer zondag in de achtste finale keuzes moeten maken. “Laat hij dit elftal staan? Keuze 2: het eerste deel van de tweede helft speelde Oranje het gemakkelijkst, en dat was in het aloude 4-3-3. Depay en Wijnaldum wisten zich vooral toen weer verbonden door hun onzichtbare ketting van scoringsdrift, die ze de laatste jaren maakte tot het misschien beste duo van Europa, qua rendement. Alleen: de tegenstander was kapot gespeeld, dus helemaal maatgevend is dat ook niet. En 3-5-2 is nu eenmaal het gekozen ‘hoofdsysteem’.”

Net als in alle andere kranten gaat ook in Het Parool de aandacht uit naar de keuze van De Boer om Gravenberch en Malen een kans te geven tegen Noord-Macedonië. “Het kan bijna niet anders dan dat de discussie over de beste opstelling voor Oranje een nieuw hoofdstuk krijgt”, zo klinkt het. Met name de vervanger van Weghorst maakte een goede indruk in de Johan Cruijff ArenA. “Donyell Malen stelde zich tegen Noord-Macedonië kandidaat voor een basisplaats. De spits kreeg de voorkeur boven Wout Weghorst en voorzag het aanvalsspel van Oranje van snelheid en dynamiek.”