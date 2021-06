Marten de Roon krijgt lachers op de hand met tweet over Dwight Lodeweges

Maandag, 21 juni 2021 om 23:56

Marten de Roon heeft na de 0-3 overwinning van Oranje in de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Noord-Macedonië andermaal de lachers op zijn hand gekregen. De middenvelder van Atalanta reageerde op Twitter met een knipoog op ‘het briefje’, waarmee zondag al de opstelling van het Nederlands elftal voor het laatste groepsduel bekend werd.

Op beelden van de NOS viel tijdens de laatste training richting het duel met Noord-Macedonië op een briefje al de opstelling van Oranje te lezen. Die formatie bleek uiteindelijk te kloppen: Donyell Malen en Ryan Gravenberch vervingen Wout Weghorst en De Roon. De middenvelder van Atalanta had tegen Oostenrijk een gele kaart ontvangen, wat een verklaring was voor zijn afwezigheid. De Roon behoorde overigens helemaal niet tot de wedstrijdselectie en zat op de tribune in de Johan Cruijff ArenA.

The feeling when ‘het briefje’ worked. pic.twitter.com/cFmUfizQLz — Marten de Roon (@Dirono) June 21, 2021

“Een prima wedstrijd om de groepsfase af te sluiten. Knock-outfase, we komen eraan”, liet De Roon aanvankelijk weten via Twitter. Vervolgens plaatst hij ook een verwijzing naar ‘het briefje’. Bij een foto van Dwight Lodeweges schrijft De Roon: “The feeling when ‘het briefje’ worked.” Het is niet de eerste keer dat een briefje van Lodeweges in het nieuws komt. Lodeweges gaf in het Nations League-duel met Duitsland in 2018 eveneens een briefje mee aan Virgil van Dijk. Dat duel eindigde na de omzetting van de kant nog in een 2-2 gelijkspel eindigde.