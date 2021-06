Kraay adviseert De Boer: ‘Anders zou hij een hele eigenwijze bondscoach zijn'

Maandag, 21 juni 2021 om 23:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:46

Hans Kraay junior is van mening dat bondscoach Frank de Boer ook in de achtste finales van het EK moet vasthouden aan het aanvalsduo Donyell Malen-Memphis Depay. De analist is ervan overtuigd dat de aanvallers elkaar goed aanvoelen en hij weet bijna zeker dat De Boer de in zijn ogen succesvolle tandem niet meer uit elkaar gaat halen. “Hij zou wel een hele eigenwijze bondscoach zijn als hij nu nog vast blijft houden aan Wout Weghorst”, concludeerde Kraay na afloop van de zege van Nederland op Noord-Macedonië (0-3).

“Je moet nooit na een wedstrijd je gelijk willen halen, maar ik vind dat je met Malen ook uitstekend in de drukte kunt voetballen”, liet Kraay op ESPN in gesprek met presentatrice Fresia Cousiño Arias weten. “Dat heeft hij met PSV in de Europa League ook laten zien. Los van het feit dat Malen zich vanavond heeft laten zien, is het hele positieve punt natuurlijk dat Memphis in deze samenstelling ook perfect rendeert. Hij kan met Malen doorvoetballen, hij kan Malen wegsturen en Malen kan zelf ook in de bal komen.”

“Je merkt gewoon dat echte voetballers elkaar gewoon ruiken en voelen”, vervolgde Kraay. “Zoals Frenkie de Jong en Lionel Messi elkaar ruiken bij Barcelona, zo is Malen-Depay ook wel iets. Ook Georginio Wijnaldum kan het trouwens helemaal vinden met Depay. Ik vind niet dat we moeten doen alsof Weghorst in de weg gelopen heeft, maar dit gaat hij (Frank de Boer, red.) ook niet meer uit elkaar halen. Dit gaat hij zo laten, want hij zou wel een hele eigenwijze bondscoach zijn als hij nu vast blijft houden aan Weghorst.”

Malen gaf de assist bij de 0-1 en hij speelde Depay met een technisch hoogbegaafde voetbeweging vrij in aanloop naar de derde treffer. "Dat gaf wel een goed gevoel", vertelde Malen zelf voor de camera van de NOS. "Maar je wilt wel meer momenten hebben dan alleen die pass. Ik denk dat we bij vlagen goede momenten hadden, maar er zit ook wel veel verbetering in van mijn kant. Ik ben ready als het moet. Ik weet dat ik gewoon goed kan voetballen en dat moet je dan elke dag laten zien”, aldus Malen, die glimlachte vanwege het feit dat hij genoemd werd als onderdeel van de ‘gouden driehoek’ Wijnaldum-Depay-Malen.

GOAL!!?? Op aangeven van Malen schiet Memphis de 0-1 binnen - z'n 28ste voor Oranje!? pic.twitter.com/CJkwtMShQB — NOS Sport (@NOSsport) June 21, 2021

Na afloop van de wedstrijd waren ook zijn medespelers erg te spreken over het optreden van Malen. "We kennen de kwaliteiten van Donyell", erkende Wijnaldum. "Hij is gewoon een goede speler en zorgt voor dreiging in de diepte. Zo komt er ook ruimte voor mij en Memphis." Verder was ook Frenkie de Jong enthousiast over zijn teamgenoot. “Malen is gewoon een hele goede speler. Ik denk dat we dat allemaal weten en kunnen zien. Hij is heel snel, dus heel dreigend in de diepte. Hij is heel beweeglijk en hij kan een goal maken. Het is gewoon een goede speler”, aldus De Jong.

Depay werd door verslaggever Jeroen Stekelenburg gevraagd naar wie zijn voorkeur uitgaat als partner in de spits, Weghorst of Malen. De maker van de 0-1 brandde zijn vingers echter liever niet aan die vraag. “Wanneer wij de bal veroverden, was er zoveel dreiging in de diepte. We hebben elkaar wel gevonden, denk ik. Hij een assist en ik een assist. Maar tegen Georgië hebben Wout en ik ook goed gecombineerd. Het is aan de trainer", besloot Depay.

De Boer kreeg dezelfde vraag voorgelegd van de journalist van de NOS, maar net als Depay wilde de bondscoach er niet veel over kwijt. “Ik wilde verschillende combinaties zien, zoals die tussen Malen en Depay. Bij vlagen zag dat er hartstikke goed uit. Of we dat duo volgende week weer gaat spelen? Nou dat zien we nog wel, dat hangt ook van de tegenstander af. Ik kijk uiteindelijk gewoon wat het beste team is, en dat hoeven niet per se de beste spelers te zijn. Het kan zijn dat we voorin iemand nodig hebben die Memphis het meest ondersteund, maar het kan zijn dat we ook een echt aanspeelpunt nodig hebben. In dat geval is Wout de aangewezen persoon daarvoor.”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 3 3 0 0 6 9 2 Oostenrijk 3 2 0 1 1 6 3 Oekraïne 3 1 0 2 -1 3 4 Noord-Macedonië 3 0 0 3 -6 0