Oranje kent de twee potentiële tegenstanders in een eventuele kwartfinale

Maandag, 21 juni 2021 om 23:00 • Chris Meijer • Laatste update: 23:20

Oranje is na maandagavond weer iets wijzer geworden met het oog op het verdere verloop van het EK. Na de ontknoping in Groep B kent de ploeg van bondscoach Frank de Boer de mogelijke tegenstanders in een eventuele kwartfinale: Denemarken of Wales. De Denen eindigden na een 1-4 overwinning op Rusland als tweede achter groepswinnaar België en gaan het daardoor op 26 juni in Amsterdam opnemen tegen Wales. Oranje zal echter nog even moeten wachten tot de tegenstander voor de achtste finale bekend is.

België won Groep B nadat ook Finland verslagen werd en staat daardoor op 27 juni in Sevilla tegenover de nummer drie van Groep A (Zwitserland), D, E of F. De Rode Duivels weten in ieder geval al dat in de ronde daarna een loodzware horde kan wachten, daar bij een overwinning Oostenrijk of Italië de tegenstander is. De nummer twee Denemarken weet al wie de tegenstander wordt: Wales op 26 juni in Amsterdam. De winnaar van deze achtste finale is eventueel de tegenstander van Oranje in de kwartfinale, op 3 juli in Baku. Nummer drie Finland gaat met 3 punten en een doelsaldo van -2 voorlopig de wachtkamer in. Zoals het er nu naar uitziet, heeft Finland slechte papieren om de achtste finale te halen.

In de wachtkamer zit ook Oekraïne, dat in Groep C met drie punten als derde eindigde achter Oostenrijk en Oranje en een doelsaldo van -1 heeft. Nummer twee Oostenrijk gaat het in de kwartfinale op 26 juni in Londen opnemen tegen Italië, terwijl groepswinnaar Nederland nog even moet wachten tot duidelijk wordt wie op 27 juni in Boedapest de tegenstander is. In dat opzicht is er iets meer duidelijk geworden: Zwitserland behoort door de resultaten van maandag met vier punten zeker tot de vier beste nummers drie en dat betekent dat voor Oranje een ontmoeting met de nummer drie van Groep F reëler is geworden.

De overgebleven scenario’s

De beste nummers drie komen uit Tegenstander België Tegenstander Oranje Tegenstander winnaar Groep E Tegenstander winnaar Groep F ABCD Zwitserland nummer 3 Groep D Finland Oekraïne ABCE Zwitserland nummer 3 Groep E Finland Oekraïne ABCF Zwitserland nummer 3 Groep F Finland Oekraïne ABDE nummer 3 Groep D nummer 3 Groep E Zwitserland Finland ABDF nummer 3 Groep D nummer 3 Groep F Zwitserland Finland ABEF nummer 3 Groep E nummer 3 Groep F Finland Zwitserland ACDE nummer 3 Groep E nummer 3 Groep D Oekraïne Zwitserland ACDF nummer 3 Groep F nummer 3 Groep D Oekraïne Zwitserland ACEF nummer 3 Groep E nummer 3 Groep F Oekraïne Zwitserland ADEF nummer 3 Groep E nummer 3 Groep F nummer 3 Groep D Zwitserland

Oranje moet eigenlijk simpelweg hopen dat de nummer drie van Groep F niet tot de vier beste nummers drie behoort. Een ander, op dit moment reëler scenario is dat naast Zwitserland en Oekraïne ook de nummers drie uit Groep D en Groep F doorgaan. In Groep D hebben Engeland en Tsjechië reeds vier punten, terwijl Schotland en Kroatië allebei een punt hebben en dinsdag op Hampden Park tegenover elkaar staan. Als één van deze twee landen wint, levert Groep D zeker een beste nummer drie. Tegelijkertijd moet er gehoopt worden dat Groep E geen beste nummer drie levert.

Zweden weet zich in die poule met vier punten reeds verzekerd van een plek in de achtste finale. Op de laatste speeldag wacht een ontmoeting met Polen, dat één punt heeft. De Polen mogen die wedstrijd niet winnen. Elders moet Spanje (dat twee punten heeft) zien te winnen van Slowakije (dat drie punten heeft) met minimaal twee doelpunten verschil. Als dat het geval is, eindigt Slowakije op doelsaldo onder Oekraïne.

De nummers drie op dit moment

GROEP LAND PUNTEN DOELSALDO A Zwitserland* 4 -1 B Finland* 3 -2 C Oekraïne* 3 -1 D Kroatië 1 -1 E Spanje 2 0 F Portugal 3 +1