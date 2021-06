Gelegenheidselftal van België laat Finland teleurgesteld achter

Maandag, 21 juni 2021 om 22:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:02

België heeft zich maandagavond als groepswinnaar voor de achtste finales van het EK geplaatst. Het team van bondscoach Roberto Martínez won met 0-2 van Finland in Sint-Petersburg en sluit de groepsfase met drie overwinningen uit evenveel duels af. De doelpunten op Russische bodem vielen in het laatste kwartier. Martínez koos met Thomas Vermaelen, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Nacer Chadli, Leandro Trossard en Jérémy Doku voor enkele verrassingen in de basiself.

Een klein wonder voltrok zich in de eerste helft in Sint-Petersburg. Het was voornamelijk eenrichtingsverkeer richting het doel van Lukas Hradecky, maar Finland hield goed stand en zocht als morele winnaar de kleedkamers op toen het rustsignaal klonk. In het eerste kwartier had België opvallend veel moeite om het spel te maken. Pas vanaf het moment dat de Rode Duivels het gaspedaal intrapten, was er enigszins uitzicht op een doelpunt. Daniel O'Shaughnessy werkte de bal bijna in zijn eigen doel na een knappe actie van Kevin De Bruyne en Hradecky keerde daarna een schot van Axel Witsel.

België, dat in de eerste helft ruim zestig procent balbezit had, bleef richting de rust zoeken naar een openingstreffer. Een wilde inzet van Witsel ging over, Romelu Lukaku kon een goede bal vanuit achteruit niet voldoende vaart meegeven en Hradecky reageerde uitstekend op een gekrulde inzet van Doku. Finland kwam daarentegen amper vanaf de eigen helft af en had daar ook vrede mee, zeker gezien het feit dat Rusland het tegelijkertijd liet afweten in het groepsduel met Denemarken.

Ook in de tweede helft hield België de Finnen in een stevige houdgreep. Het gebrek aan precisie in de afronding én Hradecky speelden de ploeg van Martínez echter parten. De doelman had weinig moeite met een schuiver van Chadli en voorkwam daarnaast tot twee keer toe dat Eden Hazard voor de 0-1 kon zorgen. Na 65 minuten leek het toch raak toen Lukaku door De Bruyne vrij voor het doel werd gezet en scoorde. De VAR, in de persoon van Kevin Blom, constateerde echter bijzonder nipt buitenspel van de aanvaller.

Een ongelukkig moment van nota bene Hradecky schonk België na 74 minuten de leiding. Na een indraaiende corner vanaf links kopte Vermaelen de bal tegen de paal, waarna het leer via het lichaam van Hradecky in het doel ging. De doelman probeerde het leer nog uit zijn doel te ranselen, maar het was te laat. Enkele minuten later pikte ook Lukaku zijn doelpunt mee. Hij ontving de bal van De Bruyne, draaide goed weg bij O'Shaughnessy en passeerde Hradecky: 0-2. Een zure nederlaag, daar Denemarken uiteindelijk met 1-4 van Rusland won.

Het is nog niet duidelijk tegenover wie België komende zondag vanaf 21.00 uur als winnaar van Groep B in de achtste finales speelt: de nummer drie van Groep A, D, E of F. Finland moet hopen als een van de vier beste nummers drie alsnog door te dringen tot de knock-outfase.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 België 3 3 0 0 6 9 2 Denemarken 3 1 0 2 1 3 3 Finland 3 1 0 2 -2 3 4 Rusland 3 1 0 2 -5 3