Epische avond in Kopenhagen: Denemarken komt ronde verder

Maandag, 21 juni 2021

Denemarken heeft zich maandagavond verzekerd van een plek bij de laatste zestien op het EK. In Kopenhagen wist de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand op overtuigende wijze af te rekenen met Rusland: 1-4. De Denen verloren hun respectievelijke groepsduels tegen België (1-2) en Finland (0-1), maar op basis van het onderlinge resultaat met Finland, dat derde wordt, eindigt Denemarken op de tweede plek. Tegelijkertijd won België met 0-2 van Finland, waardoor de ploeg van bondscoach Roberto Martínez met negen punten bovenaan in Groep B eindigt. Rusland is door de forse nederlaag uitgeschakeld, terwijl de kans ook klein is dat Finland bij de vier beste nummers drie zit. Zaterdag is Wales om 18.00 uur in Amsterdam de tegenstander van Denemarken in de achtste finale.

Het waren de Denen die sterker aan de wedstrijd begonnen, maar de eerste serieuze kans van de wedstrijd werd genoteerd door Rusland. In de achttiende speelminuut werd Aleksandr Golovin aangespeeld rond de middencirkel. De middenvelder van AS Monaco kreeg vervolgens de vrije doorgang richting het vijandige doel en hij omspeelde twee verdedigers, maar doelman Kasper Schmeichel stond op de juiste plek om het schot dat volgde te keren. Vervolgens deed Denemarken een duit in het zakje.

Na een half uur spelen legde Daniel Wass de bal op circa 25 meter van het vijandige doel breed op Pierre-Emile Höjbjerg. De middenvelder van Tottenham Hotspur had vanuit de tweede lijn een venijnig schot in huis, maar hij schoot rakelings naast de paal. Bij de volgende Deense doelpoging was het wel raak. Höjbjerg bezorgde het leer op de rand van het zestienmetergebied bij Mikkel Damsgaard, die ruimte maakte voor het schot en de bal met veel gevoel in de rechterkruising krulde: 0-1. Met zijn treffer zorgde Damsgaard voor een primeur, want hij werd de eerste in de 21ste eeuw geboren speler met een doelpunt op een EK.

Na een gelijkopgaande openingsfase in de tweede helft wist Denemarken de voorsprong in de 59ste minuut te verdubbelen. Yussuf Poulsen onderschepte een erbarmelijke terugspeelbal van Roman Zobnin, waardoor de aanvaller van RB Leipzig alleen op doelman Matvey Safonov afliep en op overtuigende wijze de 0-2 binnenschoot. Tien minuten later verstoorden de Russen het feest van Denemarken.

Vanaf de linkerkant van het strafschopgebied vond Vyacheslav Karavaev in de doelmond Alexander Sobolev, die een lichte duw in de rug kreeg van Jannik Vestergaard. Reden genoeg voor arbiter Clément Turpin om een strafschop toe te kennen. Ondanks de hevige protesten van de Denen rectificeerde de videoscheidsrechter de omstreden beslissing niet. Artem Dzyuba ging achter de bal staan en benutte de buitenkans op overtuigende wijze: 1-2.

Na de tegentreffer besloot Denemarken de duimschroeven verder aan te draaien. De aanvalslust leverde het gewenste resultaat op, want in een tijdsbestek van drie minuten sloeg men tweemaal toe. In de 79ste minuut kreeg Andreas Christensen het leer net buiten de zestien voor zijn voeten. De centrumverdediger twijfelde geen moment en zorgde met een voltreffer voor de 1-3. Uiteindelijk werd het slotakkoord gespeeld door Joakim Maehle, die vanaf de rand van het strafschopgebied de 1-4 eindstand op het scorebord zette.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 België 3 3 0 0 6 9 2 Denemarken 3 1 0 2 1 3 3 Finland 3 1 0 2 -2 3 4 Rusland 3 1 0 2 -5 3