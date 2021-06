Janssen ziet zwakke schakel van Oranje: ‘Hij gaat het never nooit belopen'

Maandag, 21 juni 2021 om 22:15 • Chris Meijer • Laatste update: 22:15

Theo Janssen velt na het duel tussen Noord-Macedonië en Nederland (0-3) een hard oordeel over Daley Blind. De oud-middenvelder zag dat de verdediger annex middenvelder van Ajax zich kwetsbaar toonde met veel ruimte in zijn rug. Janssen waarschuwt in de studio van de NOS dat Oranje tegen sterkere tegenstanders minder ruimte zal moeten weggeven om te voorkomen dat Blind het ‘never nooit meer kan belopen’.

“Het stond verdedigend niet heel goed. Blind heeft aan de bal heel veel kwaliteiten, daarom staat hij er ook. Hij heeft een fantastische trap in zijn benen. Dat is wat je graag ziet. Maar als hij in ruimtes moet verdedigen, komt zijn zwakte naar boven. Als hij doordekt op het middenveld, komt hij handelingssnelheid en snelheid tekort. Dan is hij gewoon best wel zwak”, geeft Janssen te kennen. Oranje hield tegen Noord-Macedonië de nul, mede doordat er twee doelpunten wegens buitenspel geannuleerd werden.

“Je zal tegen sterkere tegenstanders toch minder ruimte moeten weggeven”, zo gaat Janssen verder. “Als Daley in een grote ruimte komt te spelen, komt hij snelheid tekort. Hij staat vaak goed, maar als tegen Mbappé speelt en ze leggen een balletje erachter. Dan gaat hij het never nooit belopen. Heel veel spelers niet, dat klopt. Maar hij heeft wel heel veel moeite met ruimte in zijn rug. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat De Ligt in het midden speelt, zodat hij wat kan corrigeren.”

“Ik denk dat het EK nu pas echt gaat beginnen”, oordeelt collega-analist Ibrahim Afellay. “Ik vind nog steeds dat je 4-3-3 moet spelen, daar zijn we mee opgegroeid en groot geworden. Je bent met 5-3-2 nog steeds heel kwetsbaar, ondanks dat je verdedigende zekerheid wil inbouwen. Je geeft nog steeds heel veel kansen weg, dus dat betekent dat je beter kan uitgaan van je aanvallende kracht. Blind is een speler die niet met ruimte in zijn rug kan spelen, dat weet je van tevoren. Hij is ook de enige speler die hier mee wegkomt, het is ook positief dat hij zich dat kan permitteren. We hebben gezien dat het verdedigend niet staat zoals het hoort te staan.”