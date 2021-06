Afellay: ‘Hij is een beetje onderbelicht, het gaat vaak over Depay of Frenkie’

Maandag, 21 juni 2021 om 21:31 • Chris Meijer

Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk en Hans Kraay junior zijn na afloop van het duel tussen Noord-Macedonië en Nederland lovend over het optreden van Georginio Wijnaldum. De aanvoerder van Oranje nam twee doelpunten voor zijn rekening en tilde zijn totaal in het Nederlands elftal daarmee naar 25, waarmee hij Dirk Kuyt en Marco van Basten gepasseerd is op de ranglijst met topscorers aller tijden. Wijnaldum is bovendien met totaal drie treffers gedeeld topscorer op het EK, samen met Patrick Schick en Cristiano Ronaldo.

“Ik vond Wijnaldum de beste speler. Hij is een beetje onderbelicht, het gaat vaak over Depay of Frenkie. Of degene die naast Depay moet spelen”, zegt Afellay in de studio van de NOS. “Maar ik vind hem de aanjager, ook zijn spel zonder bal. Als je ziet wat voor vuile meters hij maakt... Bij een voorsprong van 2-0 of 3-0 trekt hij een sprint alsof zijn leven er van afhangt. Deze jongen is een lust voor het oog. Jaar in, jaar uit bewijst hij het op het hoogste niveau. Hij pikt ook zijn goaltjes mee en dan mag gezegd worden.”

“Zijn algehele performance... Als je ziet wat een loopwerk hij aflevert. Altijd in de zestien aanwezig en dan is het geen toeval dat die ballen voor je voeten vallen. In de eerste helft was hij ook continu in het strafschopgebied. Ik vond hem de beste speler aan Nederlandse kant”, zo oordeelt Van Hooijdonk. Ook Kraay junior is bij ESPN lovend over Wijnaldum. “Wat een heerlijke jongen is dat! Op het trainingsveld, in interviews: die wil je toch inlijsten! Bij Liverpool speelt hij net een linie terug, links of rechts controlerend. Als je Jürgen Klopp bent en je ziet wat een gevoel hij voor de ruimte heeft...”

Wijnaldum toonde zich zelf voor de camera van de NOS kritisch over het spel van Oranje. “Hoe moeilijk zo'n wedstrijd is? Heel moeilijk. Je moet het echt uit jezelf halen en geconcentreerd blijven om te doen wat we in de wedstrijden hiervoor ook deden. En ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat we zeker in de tweede helft, maar ook in de eerste helft, te gemakzuchtig waren, waardoor we heel veel meters moesten gaan lopen.”

“Dit was Noord-Macedonië, tegen wie je niet echt in de problemen komt”, zo gaat de naar Paris Saint-Germain vertrekkende middenvelder verder. “De situatie gaat in andere wedstrijden anders zijn. Maar goed, hiermee moeten we omgaan, het is goed dat we met 0-3 hebben gewonnen. Waar we staan als team? Moeilijk te zeggen. Ik vind dat we het in de groep goed hebben gedaan, met negen punten. Dit moeten we nu ook tegen andere landen laten zien.”

Wijnaldum is bijzonder te spreken over het optreden van Donyell Malen, die de voorkeur kreeg boven Wout Weghorst en een assist leverde. “We kennen de kwaliteiten van Donyell allemaal. Hij kan in de diepte een enorme dreiging voor de verdedigers zijn, dat geeft Memphis en mij ook meer ruimte. Het is altijd goed als er een speler bij komt met extra kwaliteiten. Donyell ís zo’n speler.”