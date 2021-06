René van der Gijp: ‘Ik vind het het allerlulligste voor Frank de Boer’

Maandag, 21 juni 2021 om 20:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:11

Nederland stapte maandagavond ook in de derde en laatste groepswedstrijd van het EK als winnaar van het veld. Het team van bondscoach Frank de Boer was met 0-3 te sterk voor Noord-Macedonië, nadat eerder met 3-2 van Oekraïne en 2-0 van Oostenrijk was gewonnen. Bij De Oranjezomer vroeg men zich openlijk af waar Oranje na drie zeges in evenveel EK-duels nu daadwerkelijk staat.

“Ik vind het het allerlulligste voor De Boer”, benadrukte René van der Gijp in het televisieprogramma. “Die ziet een paar kansen voor Noord-Macedonië. Een doelpunt wordt wegens buitenspel van enkele centimeters afgekeurd. Een schot op de paal. Die zal daar ook bij stilstaan. Ze liepen er best wel makkelijk doorheen. Dadelijk komen er een paar en die lopen er nóg makkelijker doorheen. Die kunnen tenminste wel voetballen. De Boer heeft voor zichzelf nog geen idee waar het Nederlands elftal staat.”

“Het gaat prima, maar alles werkt ook mee. Je speelt thuis, tegenstandertjes doen niet vervelend.” Johan Derksen: ‘Het was gewoon een oefencampagne.” Van der Gijp: “Ja, dit was een oefencampagne en dit was zeker een normaal oefenpotje.” Derksen denkt dat De Boer niet veel wijzer is geworden van de groepsfase. “Hij tast volledig in het duister. Hij weet niet hoe zijn team onder druk presteert.” Van der Gijp: “Als Patrick van Aanholt nog twintig keer de bal had verloren, dan was er nog niks aan de hand geweest. Dan had Noord-Macedonie wellicht een keer op de lat geschoten.”

Derksen zag hoe Memphis Depay ‘een scherpere indruk’ maakte. “Ik vond dat het wel klikte met Donyell Malen. Beter dan met Wout Weghorst. Dan vind ik het raar dat Malen eruit wordt gehaald. Op het laatst wordt het een zooitje met al die wissels”, benadrukte de analyticus, al was Wim Kieft het daar niet mee eens. De oud-international wees erop dat het belangrijk is dat niet-basiskrachten ook minuten krijgen. “Het is belangrijk dat je die spelers erbijhoudt als je de eerste drie wedstrijden niet of niet veel speelt. Het moet wel een functie hebben, maar je gaat ze ook nodig hebben.”

Van der Gijp zag Ryan Gravenberch ‘onwennig spelen’. “Maar bij het Nederlands elftal spelen is iets heel anders dan bij je club spelen. Bij je club weet je op een gegeven moment je rol wel. Dit is voor hem best wel nieuw. Hij liep een beetje te zoeken. En hij was zeker in het eerste half uur slordig.” Derksen: ‘Ik vind hem aan de bal honderd keer beter dan Maarten de Roon.” Kieft: “Je moet op de positie die hij speelt wel gedisciplineerd spelen. Hij wil graag en is nog hartstikke jong, maar hij stond vaak zelfs nog voor Georginio Wijnaldum. Dat kan nu niet voor problemen zorgen, maar straks wellicht wel.”

Van der Gijp was niet onder indruk van het spel van Van Aanholt. “Die Van Aanholt die brengt aanvallend niet veel. Dan kan je maar beter in je positie blijven. Waarom zou je elke keer meegaan als je toch voetballend niet zo veel brengt. Het alternatief? Daley Blind. Owen Wijndal vind ik geen alternatief.”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 3 3 0 0 6 9 2 Oostenrijk 3 2 0 1 1 6 3 Oekraïne 3 1 0 2 -1 3 4 Noord-Macedonië 3 0 0 3 -6 0