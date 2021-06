De Boer ziet succesvolle tandem in Oranje: ‘Bij vlagen hartstikke goed’

Maandag, 21 juni 2021 om 21:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:17

Bondscoach Frank de Boer is erg positief gestemd na de zege van Oranje op Noord-Macedonië (0-3). Met name het feit dat niemand blessures heeft opgelopen zorgt ervoor dat De Boer tevreden is. Daarnaast is de keuzeheer ook erg te spreken over het optreden van Donyell Malen en Memphis Depay, al wil hij nog niet zeggen op wie de keuze in de spitspositie gaat vallen in de achtste finales.

“Het allerbelangrijkste is dat we alles heel hebben gehouden vanavond”, zo opent De Boer het gesprek met Jeroen Stekelenburg voor de camera van de NOS. “Sommige jongens hebben eindelijk negentig minuten in hun benen gekregen, en dat stemt mij eigenlijk positief. Of ik tevreden ben? Natuurlijk ben ik zeer tevreden, maar Frenkie de Jong en Memphis Depay zeiden dat ook al: je hoopt dat ze honderd procent geconcentreerd zijn, maar je weet ook dat ze geen onnodige gele kaarten willen pakken. En dat zit toch onbewust in je hoofd.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Redelijk Oranje pakt één onvoldoende tegen nietig Noord-Macedonië

Lees artikel Bekijk hier de rapportcijfers van Voetbalzone na het duel tussen Noord-Macedonië en Nederland

Een punt van kritiek aan het adres van zijn spelersgroep was de onnauwkeurigheid voor rust. “In de eerste helft waren we bij vlagen te slordig, waardoor we Noord-Macedonië in de wedstrijd hielpen. In de tweede helft leden we minder balverlies, en ik gaf in de rust ook aan de we niet steeds in de omschakeling willen komen. De tweede helft zijn we in ieder geval meer zo slordig geweest”, oordeelt De Boer, die van mening is dat de wedstrijd toch van waarde is geweest voor zijn ploeg.

“Wat we aan zo’n wedstrijd hebben? Ik wilde verschillende combinaties zien, zoals die tussen Donyell Malen en Memphis Depay. Bij vlagen zag dat er hartstikke goed uit. Of we dat duo volgende week weer gaat spelen? Nou dat zien we nog wel, dat hangt ook van de tegenstander af. Ik kijk uiteindelijk gewoon wat het beste team is, en dat hoeven niet per se de beste spelers te zijn. Het kan zijn dat we voorin iemand nodig hebben die Memphis het meest ondersteund, maar het kan zijn dat we ook een echt aanspeelpunt nodig hebben. In dat geval is Wout de aangewezen persoon daarvoor. Weghorst zou vandaag ook graag gespeeld hebben, heeft hij gezegd. Maar hij had ook wel verwacht dat ik even wat anders wilde uitproberen. Hij heeft zich hartstikke goed opgesteld en ik denk dat hij ook goed inviel.”

Verder is De Boer van mening dat Oranje weer een stap verder is in de ontwikkeling. “Ik denk dat we er goed opstaan en dat we vandaag opnieuw progressie hebben geboekt. De aanvallen die we vandaag bij vlagen hebben gezien, hebben we in de vorige twee wedstrijden minder gezien. En ik vind dat het bij vlagen ook zeer wervelend was. Ik denk dat we in alle aspecten wel progressie hebben geboekt, en ik ben eigenlijk wel zeer positief gestemd over het spel.”

Tijdens de wedstrijd besloot de bondscoach te wisselen van formatie door onder meer Quincy Promes en Steven Berghuis binnen de lijn te brengen, maar De Boer geeft aan dat het systeem uiteindelijk weinig verschil maakt. “Het niet zo veel uit in welke formatie we spelen. We blijven gewoon met een linksback spelen die heel hoog staat normaal gesproken en de rechtsbuiten is dan meer een echte rechtsbuiten dan een wingback. Dus uiteindelijk staat met een 5-3-2-systeem dan hetzelfde aantal mensen voorin als met het 4-3-3-systeem. Voor mij hoeft het systeem geen discussie te worden, want in beide gevallen gaat het er uiteindelijk om hoe je het zelf invult.”