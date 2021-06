Depay countert: ‘Hoe lang volg je het Nederlands elftal onder De Boer nu?’

Maandag, 21 juni 2021 om 20:58 • Laatste update: 21:09

Memphis Depay heeft een positief gevoel overgehouden aan de laatste groepswedstrijd van Oranje op het EK, die met 0-3 gewonnen werd van Noord-Macedonië. De aanvaller countert voor de camera van de NOS vilein een vraag van verslaggever Jeroen Stekelenburg, die stelt dat het lastig in te schatten is waar het Nederlands elftal staat na de groepsfase. “Je kan best wel weten hoe goed we zijn”, zo luidt het antwoord van Depay op die vraag.

“We wilden deze wedstrijd koste wat het kost winnen, met goed voetbal. Bij vlagen was dat zo. Bij vlagen ook niet. Maar dit geeft een positief gevoel. Het is niet moeilijk om een wedstrijd op honderd procent in te gaan. Je speelt voor Oranje, dat is geweldig en motiverend”, zo begint Depay zijn analyse. “Begrijp je dat ik het moeilijk vind om in te schatten hoe goed jullie zijn?”, vraagt Stekelenburg vervolgens. “Natuurlijk: drie gespeeld, negen punten. Maar er schort ook best nog wat aan.”

“Tja, in te schatten hoe goed we zijn. Hoe lang volg je het Nederlands elftal onder Frank de Boer nu? Je kan best wel weten hoe goed we zijn. Natuurlijk zijn we soms beter en soms wat minder, maar we hebben genoeg kwaliteiten”, countert Depay. “Ik bedoel: de tegenstand wordt straks sterker en sterker”, benadrukt Stekelenburg vervolgens. Depay: “Zeker, dat weten we. En dat weet de tegenstander ook. Je moet het van beide kanten zien.”

Depay vormde tegen Noord-Macedonië een aanvalsduo met Donyell Malen. “Je zag dat ook dat even zoeken was. We spelen niet vaak samen, maar als we de bal veroverden was er zoveel dreiging in de diepte. Dat kwam misschien ook door Noord-Macedonië, maar we hebben elkaar wel gevonden. Hij heeft zijn assist en ik ook, dus dat beviel. Volgende keer weer? Dat is aan de trainer. Tegen Georgië hebben Wout en ik ook gecombineerd. Hij staat op twee goals in drie wedstrijden, dus hij heeft een belangrijk aandeel. Wat het wordt is aan de trainer, daar bemoei ik me niet mee.”

Barcelona rondde afgelopen week de langverwachte komst van Depay af. “Natuurlijk is het een droom om voor zo’n grote club te mogen spelen. Mijn carrière gaat een beetje met pieken en dalen: ik heb mooie en minder mooie momenten gehad. Ik heb geprobeerd mezelf terug te knokken en dat het nu uitbetaald wordt, geeft voor mij aan dat je moet blijven vechten en in jezelf moet blijven geloven. Uiteindelijk ben ik daar trots op en is het iets waar ik na mijn vakantie op ga focussen”, zegt Depay over zijn transfer. Hij krijgt tot slot de vraag waarom hij maar voor twee jaar getekend heeft bij Barcelona. “Daar hebben we met de advocaten en met Barça zo gedaan, daar waren we beide tevreden mee.”

“Je zag met name in de combinatie met Malen dat het wat soepeler ging. Hij heeft nog niet de topvorm die je hoopt dat hij gaat krijgen, want dat heeft dit elftal echt wel nodig om ver te komen. Daar wachten we eigenlijk op”, zo analyseert Pierre van Hooijdonk in de studio van de NOS het optreden van Depay. “Hij heeft absoluut niet de topvorm”, zo haakt Rafael van der Vaart in. “Hij maakte tegen Oostenrijk vrij vroeg een strafschop, nu scoorde hij ook vrij vroeg. Dan hoop je toch dat er iets van hem af valt. Ik denk dat hij zó graag wil. Maar hij is een speler die er staat tegen Duitsland of Frankrijk. Hij denkt niet: Noord-Macedonië... Maar dat sluipt erin. Ga maar na.”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 3 3 0 0 6 9 2 Oostenrijk 3 2 0 1 1 6 3 Oekraïne 3 1 0 2 -1 3 4 Noord-Macedonië 3 0 0 3 -6 0