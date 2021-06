Rafael van der Vaart geniet bij Oranje: ‘Hij praat zoals hij voetbalt’

Maandag, 21 juni 2021 om 20:29 • Chris Meijer • Laatste update: 21:08

Frenkie de Jong speelde maandagavond 79 minuten mee in de laatste groepswedstrijd van Oranje op het EK, die met 0-3 gewonnen werd van Noord-Macedonië. De middenvelder toont zich na afloop voor de camera van de NOS tevreden met het resultaat, al beaamt hij dat de score verder opgevoerd had kunnen worden. Rafael van der Vaart geniet op zijn beurt van het interview met De Jong.

De Jong krijgt van verslaggever Arno Vermeulen de vraag of hij een leuke avond heeft gehad. “Jawel, 0-3 gewonnen, negen punten, koploper”, antwoordt De Jong. “Dat waren we al, maar het is toch lekker om winnend af te sluiten. De eerste 25 minuten waren we heel slordig, ik ook. Als je de bal vroeg in de opbouw verliest, krijg je weinig grip op de wedstrijd. Dat lag aan onszelf en moeten we voortaan ook beter doen. Ik denk dat we vandaag veel beweging hadden, veel dynamische spelers die de bal willen hebben. Als het lukt, kan het er leuk uitzien.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bondscoach Frank de Boer gaf Donyell Malen tegen Noord-Macedonië de voorkeur boven Wout Weghorst en de spits van PSV liet een uitstekende indruk achter. “Malen is een hele goede speler, ik denk dat we dat allemaal weten. Hij is snel, heel gevaarlijk in de diepte, beweeglijk en kan een goal maken. Gewoon een goede speler”, zegt De Jong over Malen. De middenvelder beaamt dat Oranje misschien heeft nagelaten om de score verder op te voeren.

Redelijk Oranje pakt één onvoldoende tegen nietig Noord-Macedonië

Lees artikel Bekijk hier de rapportcijfers van Voetbalzone na het duel tussen Noord-Macedonië en Nederland

“Misschien wel. Drie is niet slecht, maar het hadden er meer kunnen zijn. Ze gaven veel ruimte weg en namen veel risico aan de bal. We veroverden ‘m best vaak op plekken waar we direct wat konden creëren”, aldus De Jong, die tien minuten voor het einde naar de kant gehaald werd voor Cody Gakpo. “Ik voel me goed, dus mij maakt het niet zoveel uit. Als het had gemoeten, had ik ook negentig minuten kunnen spelen.”

Van der Vaart zegt in de studio van de NOS te hebben genoten van het spel én het interview met De Jong. “Hij praat zoals hij voetbalt: ontspannen, altijd naar zijn zin, direct kunnen analyseren wat er gebeurd is. Dan kijkt hij omhoog en zegt hij: ‘Ja, beetje veel balverlies’. Echt heel goed.”

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 3 3 0 0 6 9 2 Oostenrijk 3 2 0 1 1 6 3 Oekraïne 3 1 0 2 -1 3 4 Noord-Macedonië 3 0 0 3 -6 0