Redelijk Oranje pakt één onvoldoende tegen nietig Noord-Macedonië

Maandag, 21 juni 2021 om 20:01 • Laatste update: 21:08

Het Nederlands elftal heeft maandag zijn derde groepswedstrijd op het EK eenvoudig met 0-3 gewonnen van Noord-Macedonië. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Noord-Macedonië

SPELER CIJFER Maarten Stekelenburg 6 Denzel Dumfries 6,5 Stefan de Vrij 6,5 Matthijs de Ligt 7 Daley Blind 7 Patrick van Aanholt 6 Georginio Wijnaldum 8,5 Ryan Gravenberch 5 Frenkie de Jong 6 Donyell Malen 8 Memphis Depay 7 Jurriën Timber 6,5 Steven Berghuis 6

Cijfers Oranje

Maarten Stekelenburg: 6

Stekelenburg was in de eerste helft twee keer kansloos op een Noord-Macedonisch schot: de goal van Ivan Trickovski werd afgekeurd vanwege buitenspel, terwijl zijn harde knal even later op de paal belandde. Pas na rust kon Stekelenburg zich onderscheiden, door een harde vrije trap van Enis Bardhi te keren. De bal was vrijwel door het midden geschoten, waardoor de redding niet ingewikkeld was. Stekelenburg moest nogmaals een buitenspeldoelpunt toestaan, maar dat was hem opnieuw niet aan te rekenen.

Denzel Dumfries: 6,5

Dumfries was net als in de voorgaande twee duels meer aanvaller dan verdediger. De rechtervleugelspeler zette na een half uur een indrukwekkende rush in en kwam zo volledig vrij voor de keeper, die met de voet redde op zijn inzet. Daarna was Dumfries bedrijvig aan de zijlijn, bijvoorbeeld door de bal af te pakken bij Ezgjan Alioski en een hoekschop af te dwingen. Een snelle voorzet op slag van rust werd geblokt, voordat die Depay kon bereiken.

Stefan de Vrij: 6,5

De Vrij verloor in de 45 minuten dat hij mee mocht spelen slechts één keer de bal, toen zijn lange pass om Depay ternauwernood mislukte. De centrumverdediger kwam defensief totaal niet in de problemen en viel op met sterke ingrepen. Zo stopte hij Trickovski af, die richting de achterlijn dreigde te dribbelen. Daarna stak hij zijn voet slim voor Ivan Pandev, waardoor er direct een aanval van Oranje werd ingeleid.

Matthijs de Ligt: 7

De Ligt vocht een een-op-een duel met Pandev uit en deed dat naar behoren. In de lucht was de mandekker onklopbaar, over de grond werd hij een keer te kijk gezet door een hakballetje van Pandev. De Ligt bleef scherp in de duels en won na rust onder meer een belangrijk kopduel van de sterspeler van Noord-Macedonië. Twee keer was hij dicht bij een doelpunt: eenmaal met een gevaarlijke kopbal, daarna met een vlammend schot uit de tweede lijn.

Daley Blind: 7

Blind toonde zijn defensieve kwetsbaarheid, toen hij Trickovski na tien minuten uit zijn rug liet ontsnappen. De rechtsbuiten scoorde daaruit, maar bleek minimaal buitenspel te hebben gestaan, waardoor Blind opgelucht kon ademhalen. De verdediger liet daarna zien telkens op de goede plek te staan bij het veroveren van de bal. Zijn perfecte tackle op Pandev leidde de openingstreffer van Depay in. Diep in de tweede helft viel op dat Blind met een dramatische bal op Van Aanholt een tegenaanval van Noord-Macedonië veroorzaakte, maar in het algemeen waren zijn voortzettingen prima te noemen.

Patrick van Aanholt: 6

In het 3-5-2-systeem van De Boer zouden de wingbacks dominant moeten zijn, maar Van Aanholt kwam nauwelijks in het stuk voor. De enige keer dat hij functioneel was in een aanval in de eerste helft was toen hij zich juist naar de as van het veld liet uitzakken, en een dreigende steekbal op Malen verstuurde, die net mislukte. Na rust had Van Aanholt eindelijk een geslaagde loopactie en bood hij Wijnaldum een enorme kans.

Ryan Gravenberch: 5

Gravenberch begon de wedstrijd met een redelijk schot, dat net over de kruising zeilde. Daarna grossierde de middenvelder, die Marten de Roon verving, in balverlies: met vijftien keer de absolute koploper in de eerste helft bij Oranje, op een positie waarop hij juist een rustpunt in het elftal zou moeten zijn. Wel had Gravenberch op slag van rust een prachtige roulette in huis in het strafschopgebied van de tegenstander, maar kreeg hij terecht geen penalty. Mogelijk gaf De Boer hem in de rust de opdracht minder risico in zijn spel te leggen, want daarna behield Gravenberch veel vaker het balbezit. Hij gaf een goede pass op Wout Weghorst, waar uiteindelijk een schietkans uit kwam voor Steven Berghuis.

Frenkie de Jong: 6

Net als zijn partner op het middenveld kende De Jong een slechte eerste helft. Zo speelde hij de bal zomaar het veld uit in een poging Malen te bereiken, terwijl een zwakke breedtepass op Gravenberch na een kwartier een counter inleidde. Ook was De Jong zwak in het duel op een pass van Blind, waardoor Noord-Macedonië de bal veroverde en Trickovski uiteindelijk op de paal schoot. Na rust herstelde De Jong zich en liet hij betere dingen zien. Hij zette de derde goal op met een pass op Malen en zette daarna een fraaie dribbel in op het middenveld, om Van Aanholt vervolgens weg te steken. Het leidde bijna tot een doelpunt. Na een onderschepping in de opbouw zette hij vervolgens ook Weghorst volledig vrij, die de lat trof.

Georginio Wijnaldum: 8,5

Wijnaldum viel als nummer tien op met zijn loopacties zonder bal. De aanvallende middenvelder had al vroeg compleet vrij voor de keeper gezet kunnen worden door Malen, maar de pass werd op het laatste moment onderschept. Zelf zette Wijnaldum een fraaie aanval op na twintig minuten, waarbij zijn goede voorzet Malen net niet bereikte. Direct na rust zag Wijnaldum zijn vele loopacties beloond worden, toen hij een lage voorzet van Depay kon intikken. Een vergelijkbaar doelpunt had hij daarna kunnen maken uit een voorzet van Van Aanholt, maar dit keer mikte Wijnaldum met links over.

Donyell Malen: 8

Malen leek vastberaden om zijn kans in de basis te grijpen en had constant dreiging naar het doel van Noord-Macedonië. Met zijn snelheid was de aanvaller een absolute plaag voor de defensie van de tegenstander. Meerdere keren dook hij gevaarlijk op, bijvoorbeeld toen hij Dumfries volledig vrij zette voor de doelman. Ook zijn versnelling op de middellijn bij het openingsdoelpunt was van grote waarde, evenals zijn pass op Depay in het vervolg van die aanval. Zijn prachtige steekbal op Depay bij het derde doelpunt was de kers op de taart voor Malen, die serieus solliciteert naar een vaste basisplaats.

Memphis Depay: 7

Depay begon uiterst ongelukkig aan de wedstrijd en stond na vijftien minuten spelen al op zeven keer balverlies. Alles mislukte, tot aan het openingsdoelpunt in de 24ste minuut. Depay stuurde Malen goed weg en tikte de bal vervolgens alert met links binnen. Op slag van rust had de spits nog een schitterende actie op de linkerflank aan de achterlijn, waarbij hij twee verdedigers passeerde, maar zijn voorzet bereikte net geen medespeler. Vlak na rust was Depay belangrijk, door in zijn aanname zijn tegenstander te passeren en vervolgens een goede lage voorzet op Wijnaldum te geven, die binnen tikte. Bij de 0-3 was het schot van Depay niet sterk, maar hij had het geluk dat de rebound voor de voeten viel bij Wijnaldum. Zo had Depay uiteindelijk een aandeel in drie treffers.

Jurriën Timber: 6,5

Timber viel in de rust in voor Dumfries en leek de taak te hebben om voor controle te zorgen bij Oranje. De rechtsback speelde redelijk behoudend en ging lang niet zo vaak naar voren als zijn voorganger Dumfries. Hij speelde een redelijk goede wedstrijd, waarin hij zijn harde schot vanuit de tweede lijn vrij makkelijk gekeerd zag worden. Tweemaal liet hij zich gelden in defensief opzicht: toen hij Alioski simpel van de bal zette en zich later niet liet verrassen door een driedubbele schaar van Eljif Elmas.

Steven Berghuis: 6

Berghuis kwam net als Timber direct in de tweede helft binnen de lijnen en had een tijdje nodig om zijn draai te vinden. Oranje moest achteruit na en slordige pass op de middellijn van Berghuis in de zestigste minuut en ook zijn voorzet met rechts bleek van slechte kwaliteit. Eenmaal kon hij op voor hem kenmerkende wijze de verre hoek zoeken, maar vond hij een Noord-Macedonisch been op zijn pad. Al met al was de inbreng van Berghuis daarmee niet grandioos.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 3 3 0 0 6 9 2 Oostenrijk 3 2 0 1 1 6 3 Oekraïne 3 1 0 2 -1 3 4 Noord-Macedonië 3 0 0 3 -6 0