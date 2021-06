Italië weet volgende tegenstander na duel tussen Oekraïne en Oostenrijk

Maandag, 21 juni 2021 om 19:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:03

Oostenrijk heeft zich maandagavond verzekerd van de tweede plek in Groep C. In de rust genoot de ploeg van bondscoach Franco Foda al een voorsprong op Oekraïne, dat er uiteindelijk niet meer in slaagde het doelpunt van Christoph Baumgartner onschadelijk te maken: 0-1. Zaterdagavond treft Oostenrijk op Wembley Italië, dat als eerste eindigde in Groep A. Oekraïne, dat drie punten sprokkelde en een doelsaldo van -1 heeft, hoopt zich nog te plaatsen als een van de beste nummers drie, maar die kans lijkt erg klein.

Oostenrijk, dat met Marko Arnautovic in de basis aan de aftrap stond, nam het initiatief in de openingsfase van de wedstrijd. Toch duurde het tot de zestiende speelminuut voordat de eerste serieuze mogelijkheid gecreëerd werd. Een slechte breedtepass van Oleksandr Karavaev richting Mykola Matviienko werd onderschept door Arnautovic, die vanaf de rand van het zestienmetergebied direct op doel schoot. Onderweg werd zijn schot echter voldoende van richting veranderd door Illya Zabarnyi om een treffer te voorkomen.

Vijf minuten later vonden de Oostenrijkers de openingstreffer alsnog. David Alaba bereikte met een hoekschop vanaf de linkerkant Baumgartner, die in de doelmond aan de dekking ontsnapte en de 0-1 binnentikte. Met zijn doelpunt werd Baumgartner (21 jaar en 234 dagen) de jongste doelpuntenmaker tot dusver op het EK 2020. Na een klein half uur spelen kwam Oekraïne voor het eerst in het spelbeeld voor. Mykola Shaparenko beproefde zijn geluk met een laag en diagonaal schot, maar doelman Daniel Bachmann stond op de juiste plek om de inzet te keren.

In de 37ste minuut was Oostenrijk, dat veruit het meeste de bal had, weer aan zet. Via de linkerkant van het veld belandde de bal bij Konrad Laimer, die de bal om Karavaev heen krulde maar doelman Georgi Bushchan op fraaie wijze redding zag brengen. Op slag van rust kwamen de bezoekers wederom dicht bij een verdubbeling van de marge. Marcel Sabitzer bereikte ter hoogte van de penaltystip Arnautovic, die de goede mogelijkheid echter om zeep hielp en ver naast schoot.

De openingsfase van de tweede helft was voor de neutrale toeschouwer geen lust voor het oog en het duurde tot het verstrijken de zestigste minuut voordat er weer een kans genoteerd werd. Andriy Yarmolenko mocht aanleggen voor een vrije trap en bracht de bal gevaarlijk voor het doel. Roman Yaremchuk miste de bal op een haar na, maar Lainer bracht met een kopbal richting eigen doel Bachmann in de problemen. De sluitpost had echter een puike redding in huis. In het restant van de wedstrijd bleven de Oostenrijkers de bovenliggende partij, maar aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 3 3 0 0 6 9 2 Oostenrijk 3 2 0 1 1 6 3 Oekraïne 3 1 0 2 -1 3 4 Noord-Macedonië 3 0 0 3 -6 0