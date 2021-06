Oranje wint en draait warm voor achtste finales van zondag

Maandag, 21 juni 2021 om 19:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:17

Het Nederlands elftal heeft de groepsfase van het EK met drie overwinningen afgesloten. Het team van bondscoach Frank de Boer was maandagavond in het derde en laatste groepsduel met 0-3 te sterk voor Noord-Macedonie, dat twee doelpunten wegens buitenspel afgekeurd zag worden en ook nog eens de paal raakte. Memphis Depay en Georginio Wijnaldum (tweemaal) waren de doelpuntenmakers in de Johan Cruijff ArenA. Oranje maakt zich nu op voor de confrontatie in de achtste finales, komende zondag vanaf 18.00 uur in Boedapest. Het is nog onduidelijk wie de eerste opponent in de knock out-fase zal zijn.

Subliem was het niet wat het Nederlands elftal in de eerste 45 minuten liet zien, maar het team van De Boer ging wel met een minimale voorsprong de rust in. Oranje nam het heft direct in handen en zette Noord-Macedonië, waar Goran Pandev zijn laatste interland speelde, met de rug tegen de muur. Na negen minuten lag de bal echter achter Maarten Stekelenburg. Zowel de grensrechter als de VAR constateerde echter buitenspel van Ivan Trickovski, al ging het echt om centimeterwerk en zodoende was het eerste maar niet het laatste waarschuwingsschot voor het Nederlands elftal een feit.

GOAL!!?? Op aangeven van Malen schiet Memphis de 0-1 binnen - z'n 28ste voor Oranje!? pic.twitter.com/CJkwtMShQB — NOS Sport (@NOSsport) June 21, 2021

Na ruim twintig minuten spelen had Oranje, ondanks dat het de wedstrijd domineerde, het geluk namelijk opnieuw aan zijn zijde. Aleksandar Trajkovski schoot het leer van ongeveer twintig meter op de binnenkant van de paal. Twee minuten later was het wel raak aan de andere kant van het veld. Daley Blind zette met een scherpe sliding op Goran Pandev een vlijmscherpe counter via Donyell Malen en Memphis Depay in. Malen behield het overzicht en stelde Depay in staat om zijn tweede van het toernooi binnen te schuiven.

Denzel Dumfries had na bijna een half uur spelen de 0-2 op zijn schoen, maar hij stuitte van dichtbij op doelman Stole Dimitrievski. In de rebound werd het schot van Memphis Depay gekraakt. Noord-Macedonië was niet van plan de verdedigende stellingen in te nemen en maakte het de defensie van Oranje bij tijd en wijle lastig. In de slotminuten voor rust ging er meer dreiging uit van Oranje. Dimitrievski voorkwam dat Depay na een heerlijke actie een gevaarlijke voorzet kon geven en Ryan Gravenberch gleed precies uit op het moment dat hij middels een pirouette twee opponenten in de luren had gelegd.

0-2!!?? Wijnaldum schiet de tweede goal van de avond binnen. Assist: Memphis Depay?? Ook present: een shout-out naar ontbrekend aanvoerder Virgil van Dijk.#nednma #euro2020 pic.twitter.com/ORpU1fxzlF — NOS Sport (@NOSsport) June 21, 2021

Oranje schakelde na rust over naar een 4-3-3-formatie, terwijl Jurriën Timber en Steven Berghuis in de plaats van Dumfries en Stefan de Vrij kwamen. Berghuis kreeg na enkele minuten al bijna een assist achter zijn naam toen Matthijs de Ligt uit zijn corner de bal op doel kopte en Trickovski ternauwernood op de doellijn de 0-2 kon voorkomen. Een minuut later kwam het scorebord alsnog in beweging. Berghuis stuurde Depay aan de linkerkant weg, waarna deze Wijnaldum een niet te missen kans bood en ook de middenvelder zijn tweede van het toernooi kon maken: 0-2.

Stekelenburg zorgde er enkele minuten later voor dat de dubbele voorsprong van Oranje intact bleef door een harde vrije trap van Enis Bardhi naar de zijkant te werken. Een belangrijke redding, daar de schitterende 0-3 enkele minuten later viel. Na een goede pass van Frenkie de Jong op Malen was de bal van de PSV’er richting Depay nóg fraaier. Dimitrievski keerde de inzet van Depay, maar in de rebound had hij geen antwoord op het schot van Wijnaldum. Enkele minuten na een goede kans voor Wijnaldum voerde De Boer opnieuw een dubbele wissel door: Depay en Malen gingen naar de kant en werden vervangen door Wout Weghorst en Quincy Promes.

En daar is de volgende al voor Wijnaldum!? Met zijn 25ste doelpunt voor Oranje is hij Van Basten en Kuijt voorbij. 0-3??#nednma #euro2020 pic.twitter.com/wt0sp1DBBh — NOS Sport (@NOSsport) June 21, 2021

De lat stond een minuut later al een doelpunt van Weghorst in de weg. De spits kreeg de bal van De Jong en zag zijn inzet op het aluminium uiteenspatten. Ook Darko Churlinov zag een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd worden toen hij wegliep uit de rug van De Ligt en Stekelenburg passeerde. De vijfde en laatste wissel bij Oranje, na 79 minuten, was een speciale: Cody Gakpo maakte als vervanger van De Jong zijn debuut als Oranje-international. Het duel was op dat moment al langzaam doodgebloed. Oranje wilde geen risico's nemen en vooral geen blessures oplopen, waardoor het bij 0-3 bleef.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Nederland 3 3 0 0 6 9 2 Oostenrijk 3 2 0 1 1 6 3 Oekraïne 3 1 0 2 -1 3 4 Noord-Macedonië 3 0 0 3 -6 0