Positieve coronatest van Billy Gilmour leidt ook tot problemen bij Engeland

Maandag, 21 juni 2021 om 19:34 • Chris Meijer

Engeland moet het dinsdagavond in de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Tsjechië hoogstwaarschijnlijk stellen zonder Ben Chilwell en Mason Mount. Het tweetal is vrijdag rond het duel met Schotland (0-0) in contact geweest met hun ploeggenoot Billy Gilmour van Chelsea, die eerder op maandag positief getest werd op het coronavirus. De Engelse voetbalbond (FA) maakt in een statement bekend dat Chilwell en Mount preventief in zelfisolatie zijn gegaan.

“Uit voorzorg en in lijn met de voorschriften van de gezondheidsdienst is besloten dat Ben Chilwell en Mason Mount uit voorzorg in zelfisolatie zullen gaan, nadat ze afgelopen vrijdag in contact zijn geweest met Billy Gilmour. Het tweetal zal apart van de groep gehouden worden”, zo schrijft de FA in een statement op Twitter. Het is onduidelijk hoe lang Chilwell en Mount afwezig zullen zijn, maar het is onwaarschijnlijk dat zij woensdag in actie kunnen komen als de groepsfase afgesloten wordt tegen Tsjechië.

“De hele selectie is maandag getest en iedereen was negatief, zoals ook zondag tijdens de pcr-test van de UEFA in aanloop naar de wedstrijd het geval was. We zullen alle coronarichtlijnen van de UEFA blijven volgen en houden nauw contact met de gezondheidsdienst”, valt er te lezen in het bericht van de FA. Mochten Mount en Chilwell inderdaad ontbreken, betekent dat een behoorlijke tegenvaller voor Engeland. Chilwell speelde dit EK nog geen minuut, maar Mount was tegen Kroatië (1-0 zege) en Schotland (0-0) basisspeler.

Voor Engeland staat in de laatste poulewedstrijd nog de eerste plaats in Groep D op het spel. Engeland en Tsjechië hebben na twee wedstrijden allebei vier punten en weten zich daardoor verzekerd van een plek bij de eerste drie in de groep. Schotland en Kroatië, die tegenover elkaar staan op Hampden Park, hebben allebei één punt en bepalen samen wie zich nog bij de beste drie in deze poule voegt.