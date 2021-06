Van der Vaart: ‘Ik vind hem eigenlijk heel slecht spelen, het valt erg tegen'

Maandag, 21 juni 2021 om 19:00 • Chris Meijer • Laatste update: 19:08

Rafael van der Vaart is niet onder de indruk van het spel van Ryan Gravenberch in de EK-wedstrijd tussen Noord-Macedonië en Nederland. De negentienjarige middenvelder van Ajax maakt maandagavond zijn basisdebuut in het Nederlands elftal, als vervanger van Marten de Roon. Van der Vaart constateert in de studio van de NOS dat Gravenberch nerveus oogt.

“Ik vind hem eigenlijk heel slecht spelen, het valt heel erg tegen. Misschien is hij een beetje nerveus. Dat is niet gek, natuurlijk. Maar hij geeft ballen die niet mogen op zijn positie. Hij kiest meer voor zekerheid”, zo analyseert Van der Vaart het optreden van Gravenberch in de eerste helft van het duel met Noord-Macedonië, dat Oranje met 0-1 leidt door een doelpunt van Memphis Depay. “Wat ik me wel zat af te vragen: ik hoor niemand over Klaassen. Dat is misschien wel de ideale speler.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Valentijn Driessen is een andere mening toegedaan dan Van der Vaart. "“Hoe overtuigend was Gravenberch? Hij speelde prima, echt prima", zegt Driessen in een video van De Telegraaf. "Hij had een aantal intercepties. Daarnaast doet hij aan de bal ook weinig tot niets fout. Hij brengt heel veel voetbal op het middenveld: voetballend komt Oranje gewoon snel verder. De Macedoniërs proberen veel druk te zetten op Frenkie de Jong, waardoor Gravenberch makkelijk kan overnemen. Ook kijkt hij altijd naar voren; hij zoekt de oplossing vooruit. En bij Marten de Roon ligt de oplossing vaak naast of achter hem. En daar heeft Gravenberch geen last van.”

“Er gaat bij het hele Nederlands elftal veel mis, maar Malen laat zien wat snelheid kan doen in je elftal. Hij is nadrukkelijk aanwezig”, geeft Pierre van Hooijdonk te kennen. Malen leverde de assist op Depay bij de openingstreffer. “De perfecte counter. Het is triest dat het tegen Noord-Macedonië zo moet. Je verwacht toch een aanvallend Nederlands elftal, wat echt kansen gaat krijgen. Maar ze geven veel kansen weg.”

“Ik word hier wel een beetje verdrietig van”, zo gaat Van der Vaart verder. “We zijn een counterploeg geworden. Dominant zijn aan de bal is er niet bij, het is slordig en er zijn veel foute passes. Het is niet eens dat ze veel risico nemen in de passing, dat moet echt veel beter. We zijn gewoon helemaal niet goed vandaag. Tegen wat voor ploeg je ook speelt: je moet er bovenop zitten.”