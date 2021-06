Urby Emanuelson: ‘Boycot VI kan invloed hebben op prestaties Oranje’

Maandag, 21 juni 2021 om 16:03

Urby Emanuelson hoopt dat de spelers van het Nederlands elftal en de tafelheren van praatprogramma Veronica Inside nader tot elkaar kunnen komen. Het was zaterdag exact een jaar geleden dat aanvoerder Virgil van Dijk namens Oranje bekendmaakte dat de spelers het programma boycotten. Om die reden worden ook deze zomer tijdens het EK geen interviews gegeven aan Veronica Inside. In gesprek met De Telegraaf zegt Emanuelson te hopen op een oplossing.

De boycot kwam tot stand nadat Johan Derksen de rapper Akwasi vergeleek met Zwarte Piet. "Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee! Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough", schreven de internationals toen in een gezamenlijk statement. Emanuelson denkt dat de spelersgroep destijds goed handelde. "Maar we zijn nu een jaar verder, nog steeds wordt over dezelfde dingen gesproken en er komt geen oplossing. Dat wil je als land ook niet."

"Het kan gewoon heel veel invloed hebben op de prestaties van het Nederlands elftal, als supporters zich tegen je gaan keren. Het zijn personen die een grote impact hebben op tv. Er wordt veel naar geluisterd. We moeten op een punt komen waarop we zeggen 'tot hier en niet verder, laten we tot een oplossing komen en met zijn allen verder gaan'", vindt de zeventienvoudig international van Oranje. "Het is moeilijk. Het blijft een heel moeilijk onderwerp. Ik heb gisteren de documentaire over Memphis Depay bekeken en hij sprak er ook even over. Hij legde het op een duidelijke manier uit. Hij vindt dat het meerdere malen is gebeurd, altijd op grappige wijze, en ze wilden daarin een statement maken."

"Alleen vind ik wel dat je moet gaan proberen een oplossing te vinden in plaats van je statement te maken en daarna eigenlijk niets meer te doen", meent de middenvelder van FC Utrecht. "Op dit moment is het 'blijven boycotten, blijven boycotten', terwijl het ook vanuit de spelersgroep, met name vanuit de zwarte jongens, kan worden besproken: ze kunnen hun gevoel uiten naar de mensen in kwestie, zodat zij weten hoe jij er als speler over denkt. Nu is het hun woord tegenover dat van de spelers. Daar blijft het eigenlijk bij. Ik wil niet zeggen dat Nederland daar last van heeft, maar het programma wel en de spelersgroep ook."

Eerder deze maand zei Derksen bij NPO Radio 1 te hopen dat de spelers de boycot volhouden tot zijn contract bij Talpa volgend jaar afloopt. "Ik zie die persconferenties na afloop van die wedstrijdjes en dan komen die spelers in beeld en er is er niet één die iets zinnigs te melden heeft", zei de analist. "Ze zitten maar wat te murmelen of ze kunnen geen vijf woorden achter elkaar zeggen of ze worden gehersenspoeld door degene die mediatraining geeft. Ik heb geen enkele behoefte om met welke voetballer dan ook te communiceren want er is er niet één die een interessant standpunt naar voren brengt."