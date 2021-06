Arne Slot zet Nicolai Jörgensen uit selectie van Feyenoord

Maandag, 21 juni 2021 om 15:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:19

Arne Slot heeft Nicolai Jörgensen uit de selectie van Feyenoord gezet. De spits heeft intern zijn vertrekwens duidelijk gemaakt en mag uitkijken naar een nieuwe club. In de tussentijd ziet Slot het niet zitten om Jörgensen bij de groep te houden, vertelt de nieuwe trainer op zijn eerste persconferentie van het nieuwe seizoen. Feyenoord zal zich dus zonder Jörgensen voorbereiden op de tweede kwalificatieronde van de Europa Conference League.

Maandag trainde Feyenoord voor het eerst. De Deen, sinds 2016 in dienst van Feyenoord, was een opvallende afwezige. "Ik denk dat hij vorig seizoen vaak genoeg heeft aangegeven dat hij op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Dat heeft hij ook bij Frank Arnesen (technisch directeur, red.) aangegeven", aldus Slot, die toch zelf met Jörgensen om de tafel ging. "Soms zie je dat een speler daar weer andere ideeën over heeft als hij terugkomt van vakantie. Ik wilde het met name van hem zelf horen. Na de testdag (zaterdag, red.) heb ik hem bij me geroepen en was hij heel duidelijk: hij wil graag weg. Toen was ik vervolgens ook heel duidelijk: ik ga door met jongens die willen blijven. Dus zal hij de komende tijd apart van de groep trainen."

Mogelijk gaat Feyenoord in de transferperiode op zoek naar een vervanger van Jörgensen. Slot wil echter eerst zien wat de spitsen die wél tot de selectie behoren in hun mars hebben. "We hebben Bryan Linssen die het vorig seizoen prima heeft ingevuld, we hebben Róbert Bozenik die terugkomt (van het EK, red.), we hebben Naoufal Bannis en Dylan Vente, dus qua aantal zitten we goed", somt de opvolger van Dick Advocaat op. "We hebben de komende weken de tijd om te kijken hoe die jongens het doen. Dan kan het maar zo zijn dat we ons op die positie moeten versterken, maar dat kan ook op een andere positie zijn."

Slot kon maandagochtend tijdens zijn eerste oefensessie alleen niet beschikken over EK-gangers Steven Berghuis, Robert Bozenik en Orkun Kökcü. Feyenoord is vanwege de vroege start van het Europese seizoen al vroeg begonnen aan de voorbereiding. De Rotterdammers werden tijdens de loting van de tweede voorronde in de Conference League gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik tussen FK Decic en FK Drita. De wedstrijden van Feyenoord staan voor 22 en 29 juli op de agenda.