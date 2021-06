Hele selectie van Engeland krijgt opmerkelijk kapsel bij EK-winst

Maandag, 21 juni 2021 om 14:32 • Dominic Mostert

Als Engeland het EK wint, neemt de hele selectie het kapsel van Phil Foden over. De middenvelder verraste door vlak voor de start van het toernooi met een nieuwe, blonde coupe te verschijnen. Hij heeft de rest van de selectie inmiddels zover gekregen om hetzelfde kapsel aan te meten indien Engeland op 11 juli de EK-beker omhoog houdt, vertelt Foden aan talkSPORT. "Ik heb tegen de ploeg gezegd dat ze allemaal mijn kapsel moeten nemen als we het toernooi winnen en daar waren ze het allemaal mee eens", lacht hij.

Engeland pakte tot dusver vier punten in Groep D. The Three Lions maakten vrijdag geen indruk tegen Schotland (0-0), maar Foden houdt hoop op de titel "Hopelijk zie je iedereen met mijn haarstijl als we winnen", aldus de 21-jarige spelmaker, die de vergelijking trekt met de selectie van Roemenië op het WK van 1998. De gehele selectie liet voor het toernooi het haar bleken. De ploeg eindigde toen bovenaan in de groep, mede door een 2-1 overwinning op Engeland, en verloor in de achtste finale van Kroatië. "Roemenië heeft het al eens gedaan. Het zou grappig zijn als wij hetzelfde kunnen doen", zegt Foden. Zelf wordt hij vergeleken met Paul Gascoigne, die zijn haar blondeerde voor het EK van 1996.

"Het was mijn eigen initiatief, maar ik zag toen dat er van alles over werd gezegd", reageert Foden op de vergelijkingen. "Daar ben ik gewoon een beetje in meegegaan." Zelf liet Foden zich echter niet inspireren door Gascoigne, maar door Sergio Agüero, die in 2018 verraste met een blond kapsel. "Volgens mij heeft Razza (Raheem Sterling, red.) al tegen de pers gezegd dat ik met hem had over het vorige kapsel van Sergio. Ik zei tegen hem dat ik Sergio's haar leuk vond en ik ben dan zo iemand die de kapper opbelt om het gewoon te laten doen. Ik ben er blij mee. Ik ben later nog eens langs geweest bij de kapper om het nog blonder te maken."

Foden is onder handen genomen door kapper Sheldon Edwards, die het haar van veel voetballers knipt en ruim 500.000 volgers heeft op Instagram. Vlak voor het EK zei Sterling, klant bij dezelfde kapper, dat hij het kapsel van Foden kan waarderen. "Weet je waarom? Omdat het aantoont dat hij zelfvertrouwen heeft", zei Sterling. "Dat het hem niets uitmaakt wat anderen van hem denken. Op een van onze laatste trainingen van ons trainingskamp zei hij dat hij het witte haar van Sergio wel leuk vond. 'Ja, dat zag er wel goed uit hè?', zei ik, zonder te verwachten dat hij twee dagen later hetzelfde kapsel zou hebben. Het was een schok, moet ik eerlijk zeggen. Ik houd er wel van. Hij gaat met witte haren beginnen aan het grootste toernooi van zijn carrière, dat zegt genoeg."

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Tsjechië 2 1 1 0 2 4 2 Engeland 2 1 1 0 1 4 3 Kroatië 2 0 1 1 -1 1 4 Schotland 2 0 1 1 0 1