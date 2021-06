Opstelling Oranje: twee nieuwe namen; Wijndal en De Roon op de tribune

Maandag, 21 juni 2021 om 16:22 • Yanick Vos • Laatste update: 16:55

Het Nederlands elftal sluit de groepsfase van het EK vanavond (18.00 uur) af met een wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Zoals aangekondigd voert bondscoach Frank de Boer twee wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van het duel met Oostenrijk (2-0 winst). Wout Weghorst en Marten de Roon worden vanavond vervangen door Donyell Malen en Ryan Gravenberch. De Roon ziet zelfs helemaal niet bij de selectie: hij neemt samen met Owen Wijndal plaats op de tribune. Wijndal kwam in de eerste twee wedstrijden nog als invaller binnen de lijnen.

De Boer liet zondag op de persconferentie weten dat hij twee wisselingen ging doorvoeren voor het duel van vanavond. Welke spelers de kans zouden krijgen wilde hij niet zeggen. Op de afsluitende training bracht de camera van de NOS een briefje in beeld, waaruit viel op te maken dat Weghorst en De Roon uit de basiself verdwijnen ten faveure van Malen en Gravenberch. De Roon pakte tegen Oostenrijk een gele kaart, wat een verklaring vormt voor het feit dat De Boer de middenvelder van Atalanta uit de basiself houdt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Boer kiest andermaal voor een driemansdefensie die bestaat uit Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Daley Blind. De Ligt kreeg tegen Oostenrijk weer de voorkeur boven Jurriën Timber, die hem tijdens het openingsduel van het EK met Oekraïne verving toen hij geblesseerd was. Malen heeft voor als vervanger van Weghorst voor de zesde keer een basisplaats in het Nederlands elftal, terwijl zijn basisdebuut maakt. De negentienjarige middenvelder van Ajax gaat zijn zevende interland spelen en in de zes wedstrijden hiervoor in het shirt van Oranje fungeerde hij altijd als invaller.

Met nog één wedstrijd te spelen is Oranje reeds zeker van de eerste plek in Groep C. Na de zeges op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) kan de ploeg van bondscoach Frank de Boer niet meer worden achterhaald, doordat het onderling resultaat in het voordeel is ten opzichte van deze twee landen. Noord-Macedonië wacht nog op zijn eerste EK-punt ooit. De debutant verloor voorlopig twee keer: met 3-1 van Oostenrijk en met 2-1 van Oekraïne. Noord-Macedonië neemt daardoor in de Johan Cruijff ArenA ongeacht het resultaat afscheid van het EK én van Goran Pandev, die de laatste wedstrijd in zijn carrière speelt.

Opstelling Noord-Macedonië: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Elmas, Ademi, Tricovski, Bardhi, Alioski, Trajkovski, Pandev.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; Gravenberch, Wijnaldum, F. De Jong; Depay, Malen.