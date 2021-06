DFB-woordvoerder ontkent berichtgeving BILD over Thomas Müller

Maandag, 21 juni 2021 om 13:20 • Yanick Vos • Laatste update: 13:37

Een woordvoerder van de Duitse voetbalbond ontkent dat Thomas Müller de wedstrijd tegen Hongarije (woensdagavond 21.00 uur) moet laten schieten. Eerder op de dag bracht BILD naar buiten dat de aanvallende middenvelder kampt met een knieblessure en daardoor niet inzetbaar is tegen Hongarije. “Ik beschik niet over die informatie. Thomas is niet uitgesloten voor de wedstrijd tegen Hongarije. We bekijken die situatie per dag", aldus Jens Grittner namens de DFB.

De Duitse bond maakte maandagmiddag bekend dat Lukas Klostermann, Mats Hummels, Ilkay Gündogan en Müller niet meetrainen door blessureleed. Eerstgenoemde ontbrak door een kwetsuur aan zijn knie al in de wedstrijdselectie tegen Portugal (2-4 winst). De drie anderen zijn niet ongeschonden uit de strijd met Portugal gekomen. Volgens BILD komt het duel met Hongarije te vroeg voor Müller en is het niet te zeggen of hij op tijd hersteld zal zijn voor een eventuele achtste finale. Volgens de DFB is dit nog niet zeker.

De eventuele absentie van Müller zou een grote domper zijn voor Duitsland. Hij liet in de eerste twee groepswedstrijden zien waarom de bondscoach hem terug naar de nationale ploeg heeft gehaald. Zowel tegen Frankrijk (0-1) als tegen Portugal maakte hij de negentig minuten vol. Na twee duels staat Duitsland op de tweede plaats met drie punten, een punt minder dan koploper Frankrijk. Hekkensluiter Hongarije staat op een punt uit twee wedstrijden en maakt nog kans op kwalificatie voor de volgende ronde.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Frankrijk 2 1 1 0 1 4 2 Duitsland 2 1 0 1 1 3 3 Portugal 2 1 0 1 1 3 4 Hongarije 2 0 1 1 -3 1