Persoonlijk drama reden voor opvallende Italiaanse keeperswissel in minuut 89

Maandag, 21 juni 2021 om 13:35 • Thijs Verhaar • Laatste update: 13:50

Bondscoach Roberto Mancini verraste in de derde groepswedstrijd tegen Wales door in de voorlaatste minuut zijn doelman Gianluigi Donnarumma bij een 1-0 stand naar de kant te halen voor Salvatore Sirigu. Zijn eerste keuze was niet geblesseerd en er was ook geen aanleiding voor een publiekswissel, dus fronsten veel voetbalfans hun wenkbrauwen toen het bord met nummer 1 omhoog werd gehouden. Er is echter een heldere verklaring voor het opvallende moment.

Italië komt dit toernooi erg sterk voor de dag en was na 3-0 zeges op zowel Turkije als Zwitserland al zeker van een plek in de volgende ronde. Mancini besloot daarop zijn opstelling flink om te gooien. Hij wijzigde zijn basiself op liefst acht posities ten opzichte van het duel tegen de Zwitsers en die keuze pakte goed uit, want door de 1-0 overwinning van de ‘B-ploeg’ zijn de Italianen zeker van groepswinst. Sowieso rouleert de coach veel, want al 25 van zijn 26 selectiespelers deden minimaal één minuut mee op dit EK. Alleen derde doelman Alex Meret wacht nog op een kans en die gaat er ongetwijfeld komen in de knock-outfase van het toernooi.

“Daar ben ik absoluut zeker van. Als Italië ergens een wissel over houdt, krijgt ook Meret zijn minuten”, voorspelt journalist Lelio Donato. Hij volgt de Azzurri namens Goal en legt uit dat er een persoonlijk drama aan de wieg stond van het plan om alle Italiaanse spelers mee te laten doen. “Om die keuze goed te begrijpen, moeten we terug naar 1990”, begint Donato zijn relaas. “Mancini zat destijds bij de WK-selectie, maar mocht geen minuut meedoen. Dat heeft hij meermaals de grootste smet op zijn spelersloopbaan genoemd en hij gaat er - hoewel hij het niet hardop gezegd heeft - alles aan doen om te voorkomen dat een van zijn jongens nu hetzelfde gaat overkomen.”

Mancini kende overigens een verdienstelijke interlandcarrière. Als gevierde spits van Sampdoria kwam tussen 1984 en 1994 tot een totaal van 36 wedstrijden voor de nationale ploeg. Ook was hij aanwezig op het door Nederland gewonnen EK van 1988. Daarin speelde hij wel vier wedstrijden mee en scoorde hij in het openingsduel tegen Duitsland, waardoor het voor hem des te pijnlijker was dat hij daarna niet mee mocht met het team dat twee jaar later tot de derde plaats reikte op het WK in eigen land. In de jaren erna zou hij nog zo nu en dan losse interlands spelen, maar hij zou nooit zo populair worden als hij als bondscoach nu wel is.

Nadat hij als clubtrainer grote successen vierde met onder meer Lazio, Galatasaray, Manchester City en vooral Internazionale, stapte in mei 2018 in bij Italië. De resultaten tot nu toe? 33 wedstrijden, 24 zeges, 7 keer gelijk, 2 nederlagen en een doelsaldo van 80 voor en 14 tegen. De belangrijkste omschakeling is echter dat hij een oud, uitgeblust team heeft getransformeerd tot een hongerige groep jonge talenten, die de weg wordt gewezen door enkele ervaren rotten als Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Ciro Immobile. De ploeg speelt misschien wel het mooiste voetbal van dit EK en wordt door wedkantoren steeds meer naar voren geschoven als potentiële winnaar.

“Italië is uitstekend bezig en dat is vooral te danken aan Mancini. Natuurlijk heeft hij een talentvolle groep tot zijn beschikking, maar het is zijn verdienste dat hij er een echt team van heeft gemaakt”, prijst Donato. “Iedereen heeft zijn waarde en dat maakt de bondscoach ook goed duidelijk. Ik vind het ook slim dat hij zijn beste spelers rust gunt waar mogelijk. Alleen is acht wijzigingen misschien wat veel om in één keer te doen”, plaatst hij toch een kritische noot. “De wedstrijd tegen Wales werd echter gewonnen en de Italiaanse pers is vol lof over zijn voornemen om iedereen speeltijd te gunnen. Dat zorgt er ook voor dat iedereen gemotiveerd blijft.”

Door de groepswinst van Italië is vast komen te staan dat Nederland de Azzurri pas in de finale tegen kunnen komen. Dit tot tevredenheid van Donato. “Tot nu toe vind ik België en Nederland naast Italië de beste indruk maken. De resultaten van Oranje liegen er niet om en met de ‘Italiaanse’ verdedigers Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt zit het achterin wel goed. Een goede defensie is vaak de sleutel tot succes, maar toch denk ik dat er andere ploegen zijn die nog meer kwaliteit in huis hebben”, aldus de journalist, die Frankrijk als grootste kanshebber naar voren schuift. “Maar dat neemt niet weg dat Italië tegen Nederland een schitterende finale zou zijn.”