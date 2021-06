Slot geeft maandagmiddag tekst en uitleg over absentie Jörgensen

Maandag, 21 juni 2021 om 12:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:14

De spelers van Feyenoord meldden zich maandagochtend voor de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De nieuwe trainer Arne Slot kon met een bijna complete selectie aan de slag, al was er wel een opvallende afwezige. Nicolai Jörgensen ontbrak op het trainingsveld van Feyenoord en volgens Voetbal International komt Slot maandagmiddag tijdens zijn eerste persconferentie met tekst en uitleg hieromtrent.

Het is niet bekend of Jörgensen, die niet werd opgenomen in de definitieve EK-selectie van Denemarken, bezig is met een transfer of dat de aanvaller vanwege een blessure ontbreekt. Afgelopen seizoen, toen Dick Advocaat nog de scepter zwaaide in De Kuip, had de dertigjarige spits meer dan eens te maken met een kwetsuur. Jörgensen staat aan het begin van zijn laatste contractjaar bij Feyenoord, dat hem in 2016 naar Rotterdam haalde.

Slot kan maandagochtend tijdens zijn eerste oefensessie als Feyenoord-coach alleen niet beschikken over EK-gangers Steven Berghuis, Robert Bozenik en Orkun Kökcü. De opvolger van Advocaat is van plan om op de persconferentie, die om 14.30 uur begint, dieper in te gaan op de absentie van Jörgensen. Feyenoord werd tijdens de loting van de tweede voorronde in de Conference League gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik tussen FK Decic en FK Drita. Deze duels staan voor 22 en 29 juli op de agenda.