Ajax voegt oefenduel met Bayern München toe aan voorbereiding

Maandag, 21 juni 2021 om 12:14 • Yanick Vos • Laatste update: 12:21

Ajax oefent in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen Bayern München, zo maken de Amsterdammers maandag bekend. De vriendschappelijke wedstrijd staat gepland op 24 juli om 16.30 uur en wordt afgewerkt in de Allianz Arena. Direct na de wedstrijd reist de selectie van trainer Erik ten Hag af naar het Oostenrijkse Bramberg, waar een trainingskamp wordt belegd.

Ajax en Bayern kwamen elkaar in het seizoen 2018/19 voor het laatst tegen. In de groepsfase van de Champions League stonden beide clubs tweemaal tegenover elkaar. In de heenwedstrijd werd het 1-1, terwijl in de Johan Cruijff ArenA met 3-3 gelijk werd gespeeld. Als Ajax en Bayern elkaar ontmoeten, zit voor de Amsterdammers een groot deel van de voorbereiding er al op. Op maandag 5 juli vertrekt de spelersgroep voor een trainingskamp naar De Lutte.

Eerder maakte Ajax al een oefenwedstrijd tegen Anderlecht bekend. De regerend landskampioen speelt op vrijdag 16 juli in het Lotto Park - de thuishaven van de nummer vier van het afgelopen Jupiler Pro League-seizoen - om 19.30 uur tegen de Belgische topclub. Het is de derde keer in vier jaar dat Ajax en Anderlecht tegenover elkaar staan in een oefenduel. De kans is groot dat Ajax met een gemankeerde selectie zal afreizen naar Brussel. Een groot deel van de spelers heeft nog interlandverplichtingen en sluit daardoor vermoedelijk pas later in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan.

Die voorbereiding start op 25 juni, met de eerste veldtraining op 26 juni. Ajax speelt op 7 augustus voor de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Een week later opent Ajax de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen NEC.