Billy Gilmour zorgt dag voor cruciaal duel voor enorme domper

Maandag, 21 juni 2021 om 11:48 • Yanick Vos • Laatste update: 12:44

Billy Gilmour is positief getest op het coronavirus, zo meldt de Schotse bond maandag. De Schotse middenvelder moet daardoor hoe dan ook de laatste cruciale groepswedstrijd van dinsdagavond tegen Kroatië (21.00 uur) laten schieten en komt derhalve mogelijk dit EK niet meer in actie. De Chelsea-middenvelder moet de komende tien dagen in zelfisolatie.

Het wegvallen van Gilmour is een grote tegenvaller voor Schotland, hekkensluiter van Groep D. Om de volgende ronde van het EK te bereiken moet er dinsdag gewonnen worden van Kroatië, dat ook pas een punt verzamelde uit de eerste twee groepswedstrijden. De twintigjarige Gilmour was afgelopen vrijdag de grote uitblinker aan de kant van Schotland in de wedstrijd tegen Engeland (0-0).

Engeland kreeg geen voet aan de grond tegen Schotland, mede dankzij het sterke spel van Gilmour. De middenvelder, die onlangs tegen Nederland debuteerde voor de nationale ploeg, verstuurde meer succesvolle passes dan al zijn ploeggenoten: veertig. Hij veroverde acht keer de bal en voerde twee succesvolle tackles uit. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd verliet hij moegestreden het veld.

De Engelse voetbalbond heeft bevestigd dat alle 26 EK-gangers negatief zijn getest, nadat zij mogelijk in contact zijn geweest met Gilmour in het duel met Schotland. Ook de staf van Engeland is negatief getest. Gilmour is de zevende speler die dit EK positief getest is op het coronavirus. Andrei Mostovoy (Rusland), Denis Vavro (Slowakije), Dejan Kulusevski (Zweden), Mattias Svanberg (Zweden), Sergio Busquets (Spanje) en Diego Llorente (Spanje) gingen hem voor. Laatstgenoemde testte overigens later negatief.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Tsjechië 2 1 1 0 2 4 2 Engeland 2 1 1 0 1 4 3 Kroatië 2 0 1 1 -1 1 4 Schotland 2 0 1 1 0 1