EK na twee invalbeurten alweer voorbij voor Ousmane Dembélé

Maandag, 21 juni 2021 om 11:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:47

Voor Ousmane Dembélé is het EK nu al voorbij. De vleugelaanvaller haakte zaterdag tegen Hongarije (1-1) geblesseerd af en hij heeft maandagavond het trainingskamp van Frankrijk definitief verlaten. Dembélé moet volgens RMC Sport minstens drie weken herstellen van de knieblessure die hij heeft opgelopen, waardoor er voor de buitenspeler van Barcelona nu al een streep door het EK kan.

Dembélé trainde zondag al niet mee met de Franse selectie en een dag later blijkt dus dat de flankspeler niet meer in actie zal komen op dit EK. In de ontmoeting met Hongarije in de Puskas Arena kwam de aanvaller pas in de 57ste minuut binnen de lijnen. In de slotminuten liep Dembélé een kwetsuur op aan de knie en ondanks de lange medische behandeling op het veld was bondscoach Didier Deschamps gedwongen hem weer naar de kant te halen. In de openingswedstrijd tegen Duitsland (1-0 zege) verscheen Dembélé in blessuretijd als invaller binnen de lijnen.

De Franse voetbalbond heeft het nieuws over het afhaken van Dembélé nog niet officieel bevestigd, maar volgens RMC Sport is het zeker dat de vleugelaanvaller niet langer beschikbaar is voor Deschamps. De Fransman is onderzocht in een ziekenhuis in Boedapest en na overleg tussen de medische staf van Frankrijk en Barcelona is besloten om Dembélé nu al naar huis te sturen. De UEFA staat toe dat er een vervanger kan worden opgeroepen voor de geblesseerde Dembélé, al is nog niet duidelijk of de Franse bondscoach van deze mogelijkheid gebruik zal maken. Frankrijk, met vier punten uit twee duels, sluit de poulefase woensdag af tegen Portugal.

Dembélé was na een redelijk seizoen onder Ronald Koeman bij Barcelona aan het EK begonnen. De 24-voudig international van Frankrijk heeft de laatste jaren meer dan eens te maken gehad met blessureleed. Sinds zijn komst naar Barcelona in 2017 moest hij maar liefst elf keer revalideren van een kwetsuur.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Frankrijk 2 1 1 0 1 4 2 Duitsland 2 1 0 1 1 3 3 Portugal 2 1 0 1 1 3 4 Hongarije 2 0 1 1 -3 1