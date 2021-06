Björn Kuipers aangewezen voor cruciaal duel in Groep E

Maandag, 21 juni 2021 om 10:52 • Yanick Vos • Laatste update: 10:58

Scheidsrechter Björn Kuipers is door de UEFA aangesteld voor de wedstrijd tussen Spanje en Slowakije, woensdagavond om 18.00 uur. Het wordt de tweede wedstrijd van de Nederlandse arbiter op dit EK. Eerder had hij de leiding over het duel tussen Denemarken en België (1-2).

Slowakije begon het EK met een verrassende 1-2 overwinning op Polen. Afgelopen vrijdag kreeg de zege geen goed vervolg tegen Zweden (1-0 verlies). De Spanjaarden wachten nog op de eerste overwinning deze eindronde. Na een doelpuntloos gelijkspel tegen Zweden wist het team van bondscoach Luis Enrique ook niet te winnen van Polen (1-1). Spanje is de nummer drie van de poule en moet winnen om bij de eerste twee te eindigen in Groep E. Slowakije heeft genoeg aan een gelijkspel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kuipers kreeg vorige week de complimenten voor zijn optreden bij het duel tussen Denemarken en België. In de tiende minuut legde hij het spel stil voor een eerbetoon aan Christian Eriksen, die in de wedstrijd tegen Finland werd getroffen door een hartstilstand. Kuipers wordt woensdag in Sevilla bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwni Zeinstra. Pol van Boekel is aangesteld als VAR en krijgt assistentie van Kevin Blom en de Duitsers Christian Gittelmann en Bastian Dankert, terwijl Stéphanie Frappart langs het veld zal staan als vierde official.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zweden 2 1 1 0 1 4 2 Slowakije 2 1 0 1 0 3 3 Spanje 2 0 2 0 0 2 4 Polen 2 0 1 1 -1 1