Lokhoff zegt NAC niet definitief vaarwel: ‘Het is mijn club, praten kan altijd’

Maandag, 21 juni 2021 om 10:08 • Rian Rosendaal

Ton Lokhoff stapte vorige week woensdag op als technisch directeur van NAC Breda, na een dienstverband van nog geen drie maanden. Nog geen week later echter staat de clubicoon van de Parel van het Zuiden open voor een terugkeer in het Rat Verlegh Stadion. Er lijken mogelijkheden te liggen voor Lokhoff na het veelbesproken vertrek van Maurice Steijn als hoofdtrainer van NAC.

Lokhoff zag 'geen mogelijkheden voor een vruchtbare samenwerking tussen zichzelf en de technische staf', waardoor hij zijn conclusies trok en opstapte bij NAC. De deur staat wat hem betreft echter op een kier. "Voor mij is het heel makkelijk. NAC is mijn club. Dat zal niet veranderen", zo benadrukt hij in een vraaggesprek met BN DeStem. "Ik ben teruggekomen om de club te helpen. In Duitsland werd ik gewaardeerd en had ik het prima naar mijn zin. Een jaartje langer zonder de familie had ik zonder meer gered. Dat NAC aan de bel trok, was de reden dat ik ben vertrokken uit Wolfsburg."

"Iedereen weet dat ik een vrij open persoon ben. Praten kan altijd. Nooit heb ik ergens de deur dichtgedaan. De enige keer dat ik gezegd heb dat ik stop was als voetballer toen ik 36 jaar was. Ik ben niet weg en blijf in Prinsenbeek wonen", aldus Lokhoff, die vorige week dus zijn spullen inleverde bij NAC. "Na zoveel jaar eindelijk terugkeren, voor drie jaar tekenen en dan na 2,5 maand weg. Thuis heb ik erover gepraat en de tijd genomen om een afgewogen beslissing te nemen. Verder wil ik het laten rusten. Er is al zoveel over gezegd en geschreven", aldus de vertrokken bestuurder.

BN DeStem bracht onlangs naar buiten dat Steijn grote problemen had met de aanstelling van Lokhoff. De oefenmeester stapte twee dagen na de verloren finale van de play-offs tegen NEC (1-2) op het vliegtuig naar Ibiza, zonder het evaluatiegesprek met Lokhoff af te wachten. Daarmee ondermijnde Steijn het gezag van Lokhoff. De trainer en de technisch directeur zijn het bovendien niet eens over potentiële versterkingen.

Daardoor ontstond er binnen NAC een machtsstrijd, omdat algemeen directeur Mattijs Manders zich achter de oefenmeester schaarde. De raad van commissarissen besloot vervolgens dat Steijn in het zadel moest blijven, voornamelijk omdat het afkopen van zijn tot medio 2022 lopende contract teveel geld zou kosten. Dat terwijl de trainer er zelf aanvankelijk van uitging dat hij komend seizoen niet meer bij NAC werkzaam zou zijn. De raad van commissarissen liet vervolgens weten dat het klaar moest zijn met het interne geruzie en dat Steijn mocht aanblijven. Vanwege ernstige bedreigingen van een deel van de NAC-aanhang diende Steijn vrijdag zijn ontslag in, waardoor de club ook op zoek moet naar een nieuwe coach.

Valentijn Driessen gaf in De Oranjezomer zijn mening over de interne strubbelingen bij NAC van de afgelopen tijd. "Pierre van Hooijdonk is natuurlijk de aanstichter van al het kwaad. Ton Lokhoff kwam al en dat was natuurlijk een foute inschatting van algemeen directeur Mattijs Manders. Die dacht: Als ik nou Lokhoff binnenhaal, heb ik ook dat kamp-Van Hooijdonk stil. Alleen het grote probleem, en dat zal altijd zo blijven, is Sydney van Hooijdonk. Daar draait het allemaal om. Pierre is natuurlijk gefrustreerd als voetbalvader dat zijn zoon niet altijd in het eerste stond", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.