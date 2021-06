Eden Hazard berust in lot: ‘Daar zal ik mee moeten leren leven’

Maandag, 21 juni 2021 om 09:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:44

Eden Hazard heeft maandagavond een basisplaats bij België in de afsluitende groepswedstrijd tegen Finland op het EK. Het is echter de vraag of de blessuregevoelige vleugelaanvaller tijdens het laatste fluitsignaal nog op het veld staat. "Ik verwacht niet dat ik op dit moment al negentig minuten kan spelen", benadrukt de realistische Hazard in aanloop naar de ontmoeting met de Finnen in Sint-Petersburg.

Hazard, die in de afgelopen twee jaar bij Real Madrid van de ene in de andere blessure viel, heeft naar eigen zeggen nooit getwijfeld aan zijn kwaliteiten als voetballer. "Maar wel aan het feit of ik ooit weer honderd procent fit zou worden", zegt de buitenspeler op het persmoment voorafgaand aan het duel met Finland. "Zoals jullie weten heb ik mijn enkel in totaal driemaal gebroken en die zal waarschijnlijk nooit meer zo sterk zijn als in het begin van mijn loopbaan, tien jaar geleden. Maar daar zal ik mee moeten leren leven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik weet wat ik kan als ik in vorm ben", vervolgt de vastberaden Hazard. "Of ik bang ben dat mijn tegenstanders nu mijn zwakke plek kennen? Dan moet ik leren om slimmer te spelen. Zo simpel is het gewoon, daarvoor moet ik een oplossing vinden." Hazard gaat ook in op de vraag of hij zich bij de nationale ploeg vrijer en prettiger voelt dan bij Real. "In Madrid is er altijd veel druk, maar bij de Rode Duivels ook. Maar ik zorg er altijd voor dat ik dat niet meeneem het veld op."

Hazard werd in de afgelopen twee seizoenen bij Real getroffen door maar liefst twee uiteenlopende blessures. Desondanks was de dertigjarige aanvaller op tijd fit voor het EK. Bondscoach Roberto Martínez gebruikte Hazard als invaller in de voorgaande groepswedstrijden tegen Rusland (3-0) en Denemarken (1-2). De Belgen zijn dankzij de twee overwinningen al verzekerd van een ticket voor de achtste finale.