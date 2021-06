Scorende Sergio Peña vergroot marktwaarde op Copa América

Maandag, 21 juni 2021 om 07:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:48

Peru heeft de eerste overwinning op de Copa América binnen. Het team van bondscoach Ricardo Gareca verloor de eerste wedstrijd tegen gastland Brazilie met 4-0, maar maandagavond lokale tijd was Peru in Goiania met 1-2 te sterk voor Colombia. Sergio Peña van FC Emmen van een van de doelpuntenmakers. Door de zege klimt Peru naar de derde stek in Groep B van het toernooi.

Colombia had vier punten aan de eerste twee duels overgehouden én nog geen tegengoal ontvangen, maar na zeventien minuten ging het ondanks een flink overwicht mis voor la Tricolor. Een inzet van Yoshimar Yotun ging tegen de paal, waarna de vrijstaande Peña de bal kon binnenwerken: 0-1. Acht minuten na rust kwam Colombia op gelijke hoogte. Na een fout van Christian Ramos beging doelman Pedro Gallese een overtreding op Miguel Borja, die zelf de gelijkmaker vanaf elf meter voor zijn rekening nam.

¡La @SeleccionPeru ganó! ???? Así fueron los goles de la victoria de 2-1 contra Colombia ? #VibraElContinente #CopaAmérica Assim foram os gols da vitória do Peru ???? por 2x1 contra a Colômbia ?? #VibraOContinente pic.twitter.com/afdpW3uU6M — Copa América (@CopaAmerica) June 21, 2021

Colombia kreeg goede kansen via Borja en Davinson Sánchez, maar een eigen doelpunt liet de wedstrijd in het voordeel van de verliezend finalist van 2019 vallen. Na een corner in de 64e minuut werkte Yerry Mina de bal met de borst achter zijn eigen doelman. De Copa América wordt gespeeld met slechts twee poules van ieder vijf landen. Alleen de nummers vijf vallen af, waarna acht landen naar de kwartfinales gaan.

Peña heeft een wisselvallig seizoen achter de rug. Pas in de maanden april en mei kon hij het verschil maken voor FC Emmen: in acht wedstrijden was de Peruviaan goed voor vijf goals en drie assists. Dat was desondanks niet voldoende voor lijfsbehoud. Het is praktisch uitgesloten dat Peña en ook landgenoot Miguel Araujo, die tevens tot de selectie van Peru behoort, komend seizoen nog in Drenthe spelen.

Peña en Araujo hebben een hoog niet-EU-salaris van ruim vier ton en beiden beschikken over een contract tot de zomer van 2022. Een verkoop ligt dan ook voor de hand. Clubs uit België, Spanje en Mexico zouden de middenvelder in het vizier hebben.