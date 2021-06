Driessen slaat Dumfries over en wijst potentiële beste EK-speler aan

Maandag, 21 juni 2021 om 06:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:52

Valentijn Driessen sluit niet uit dat België het EK in de wacht sleept én Kevin De Bruyne tot Speler van het Toernooi wordt uitgeroepen. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het paradoxaal dat de nummer één van de wereld sinds 20 september 2018 (!) vaak als dark horse wordt weggezet voor dit toernooi. Het team van bondscoach Roberto Martínez is al zeker van de achtste finales van het toernooi als nummer één, twee of drie van Groep B.

“Daarbij wordt het elftal alleen maar beter als sterkhouders als De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel fitter raken en dichter bij een basisplaats komen. Eerstgenoemde kan de doorslag geven bij het verdelen van de prijzen”, vertelt Driessen maandag in zijn column in het dagblad. “Hoe De Bruyne het wedstrijdbeeld bij Denemarken - België naar zijn hand zette en de Rode Duivels na een kansloze eerste helft naar de overwinning leidde, laat zien dat hij de potentie heeft om speler van het toernooi te worden en belangrijker: België de eerste hoofdprijs in de historie te bezorgen.”

“Na drie jaar nummer één van de wereld is de ploeg het zelfs aan z’n stand verplicht.” Driessen vindt Duitsland, Engeland en Portugal te wisselvallig presteren om het toernooi te kunnen winnen, terwijl het maar de vraag is of Spanje de groepsfase zal overleven. “Al die kleine Italiaanse beentjes in de aanval en oude benen in de verdediging gaan dat verschrikkelijk hoge, indrukwekkende tempo van de eerste drie groepsduels geen zeven wedstrijden op het hoogste niveau volhouden”, voorziet Driessen, die er ook op wijst dat het thuisvoordeel van de Italianen na de groepsfase verdwijnt.

“Frankrijk speelt vanaf de eerste minuut op de spaarstand en kan zich dat permitteren met kwaliteitsspelers als Kylian Mbappé, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Karim Benzema en Antoine Griezmann.” Driessen denkt dat Nederland alleen kans maakt tegen de favorieten als Memphis Depay loskomt en voorziet niet dat Denzel Dumfries, ondanks zijn droomstart, tot Speler van het Toernooi wordt uitgeroepen. “Middelmatige tegenstanders als Oekraïne en Oostenrijk hadden met hun zwakke coaches geen antwoord op Dumfries.”

“Terwijl veel Eredivisie-trainers allang weten hoe zij het gevaar Dumfries moeten indammen als ze tegen PSV spelen. ( . . . ) Desalniettemin zijn Dumfries’ EK-prestaties geweldig, hem echt gegund, een impuls voor zijn marktwaarde en zorgt het ongetwijfeld voor een uitgerolde rode loper naar een Europese topclub. Maar uiteindelijk zal de klasse van Depay bepalen hoe ver Oranje komt op dit EK”, benadrukt Driessen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 België 2 2 0 0 4 6 2 Rusland 2 1 0 1 -2 3 3 Finland 2 1 0 1 0 3 4 Denemarken 2 0 0 2 -2 0