Turkse bondscoach maakt excuses: ‘Maar nu krijgen we overdreven veel kritiek’

Maandag, 21 juni 2021 om 00:01 • Laatste update: 00:06

Turkije nam zondagavond roemloos afscheid van het EK. De Turken verloren ook de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Zwitserland en eindigen het toernooi daardoor met nul punten, nadat er eerder al van Italië (0-3) en Wales (0-2) verloren werd. Bondscoach Senol Günes maakt na afloop van het duel met de Zwitsers zijn excuses tegenover het land.

“We zijn teleurgesteld, want we wilden door de groep komen en dachten dat we daar goed genoeg voor waren”, zo tekent Fanatik op uit de mond van Günes. “We hebben niet aan de verwachtingen voldaan. Aan de eerste nederlaag hielden we een trauma over. We waren nu iets beter dan tegen Wales, we hebben iets kunnen herstellen. Zwitserland heeft ook getalenteerde spelers. Het spijt me voor deze wedstrijd en die tegen Wales. Dat zijn wedstrijden die we moeten winnen.”

“Dit is een ploeg die de komende tien jaar van het Turkse voetbal zal kleuren. Maar zo'n prestatie op een eindtoernooi is onaanvaardbaar”, vervolgt Günes. “Ik ben hiervoor verantwoordelijk. Ik denk nog niet aan een ontslag, maar iemand zal hier wel de prijs voor moeten betalen. Ook de media dragen schuld. Voor het toernooi werd verwacht dat we de finale zouden spelen, nu krijgen we overdreven veel kritiek.”

“Maar ook het bestuur is verantwoordelijk en de rest van de trainersstaf. Ook spelers en hun individuele fouten zijn hiervoor verantwoordelijk. Dit was een grote test voor ons. Soms leer je meer uit dit soort tegenvaller dan uit je successen”, benadrukt de bondscoach van Turkije. "We zullen in de toekomst nog aan toernooien deelnemen en daar zullen we tonen uit welk hout we gesneden zijn. Het is een jonge ploeg, we kunnen dit nog goedmaken. Maar voor nu verontschuldig ik mij al aan ons land."

“We hadden ons goed voorbereid op dit toernooi”, zegt Burak Yilmaz na het duel met Zwitserland. “We droomden van andere dingen en hebben ons land niet goed kunnen vertegenwoordigen. Misschien hebben we teveel verantwoordelijkheid genomen, misschien wilden we teveel, misschien hebben we onszelf onnodig stress gebracht. We willen onze excuses aanbieden aan het hele land. Er zijn dingen gebeurd die niet hadden mogen gebeuren.”

“We hebben ervaring opgedaan”, zo oordeelt Hakan Calhanoglu. “We zijn een jong team en komen ervaring tekort. Maar we zullen ons pad voorzetten. Er ligt een WK in het verschiet.” Merih Demiral spreekt na afloop over de verwachtingen die bestonden rond de Turkse ploeg. “Er is veel teleurstelling. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik hoop dat we onszelf zullen laten zien op het volgende toernooi. We zijn een jong team, deze ervaring moeten we zien mee te nemen.”